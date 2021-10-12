寵物知識+／「我差點殺了一隻貓」關於寵物溝通和安樂死決定

前幾天接到一個朋友的訊息，說希望我能跟她家的貓咪-蒂蒂溝通，據所知蒂蒂是一隻高齡15歲的老貓，器官已經衰竭，已達到醫生說的可以安樂死的標準。

主人告知我這次溝通，是與蒂蒂最後一次說話，因為曾經看過另外一隻過世的貓，最後臨終時很痛苦，所以打算給蒂蒂使用安樂死，希望她走好。

連線蒂蒂

其實蒂蒂給我的感覺還沒到非常重病，除了上半身氣管部分，好像卡卡的，有水在裡面。或者是說，連她自己也沒感受到痛苦(聽主人說蒂蒂的個性呆呆的)。

主人問:『蒂蒂你還想繼續活著受苦嗎? 還是明天帶你去找醫生，幫你舒服睡覺好不好? 』

蒂蒂傳給我看一個溫暖、令她安心的地方，很明顯是她的家。

我說:『蒂蒂比較不會說話，大都用畫面傳達，我想她是說想要繼續待在家裡。』

提到安樂死，蒂蒂有傳出『害怕』、『恐懼』的情感出來。

我:『你們是有曾經在蒂蒂面前討論過安樂死嗎?』主人說有。

其實動物無法100%了解，什麼是安樂死，牠們大都無法理解，人們選擇幫寵物安樂死的背後動機，其實是想要解緩牠們的身體上的痛苦，對牠們來說，安樂死的意思，就是要離開主人了。

試著想一想，如果你今天是寵物，身分對調，真的會希望離開你所愛的人、離開你所愛的家嗎？我曾經遇過，因為幫寵物做了安樂死而感到自責的主人；也曾遇過沒幫寵物做安樂死，而感到自責的主人。所以問題的核心，不是在於是否要幫寵物做安樂死，而是主人自己是否可以真正放下，超越生死。

所幸最後，朋友打算不幫蒂蒂做安樂死了，打算依照蒂蒂的願望，讓牠在家裡靜待時間到來。

關於生死，宇宙間自有安排

與蒂蒂的溝通結束，對我來說這不過是一場平常的溝通。

直到隔天，我收到圖書館通知，告知我半個月前預定的書已經抵達，就是這一本《陪牠到最後》，我拿到後隨便翻了一頁，就翻到了作者對於寵物安樂死的看法。

『人與動物都必須自己去完成生命的全程，勇敢的去面對所有病痛與衰老去逝，整個過程都是學習，及格了才有學分，學分夠了才能畢業。』

『不要輕易決定濫用安樂死，所有的醫學判斷、主人的想法，遠遠不如動物自己的決斷，你得用心去傾聽牠們的聲音。』

試想如果你是一個讀了四年大學，準備要畢業的準畢業生，結果你朋友擅自幫你申請延讀，然後申請還過了！你會不會氣死？（好我承認這個舉例很爛）

但要說的是，目前看起來幾乎9成的安樂死，都是主人自以為幫寵物判斷的結果。

我覺得你讀書、寫論文很累呀，我主動乾脆幫你申請退學，你說好不好呀？

前面說過了，動物對於安樂死沒有太大的觀念，牠們只懂得死了就是離開主人了，為什麼主人你要讓我離開你？

我曾經遇過被安樂死的貓咪，祂說來的很快，根本來不及就走了，懵懵懂懂的到了另一個世界，雖然不恨主人，但祂是滿頭問號。

可是我無法看著寶貝痛苦下去……

大部分會選擇幫寵物做安樂死的主人，都是無法眼看家中的寶貝衰落下去，或是受苦。

這本書也沒有完全禁止安樂死，甚至書中有些案例是用安樂死的，但作者主要是想要表達：動物寵物們有自己的自由意志，我們應該好好尊重且去觀察，而不是一昧擅自幫寵物做決定，牠們與人類一樣有靈魂，更應該幫助牠們的靈魂圓滿、永恆不朽。

碰到寵物已經得了嚴重病症，我們可以換個角度去想，這些都是靈魂課題的一部分，而你與寵物是命運共同體，放開你的心輪去感受，這部分的課題到底是要你與寵物學習什麼？

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寵物雖然不會說話，但能懂主人的心

為什麼牧羊犬可以指令牧羊群？那是因為寵物們彼此習慣用細微而小的動作與心電感應，人類因為有語言了，久而久之已經卻忘這像能力，其實寵物溝通就是心電感應的一種。

我也時常說，寵物溝通其實是每個人都會的，人也是動物不是嗎？所以你只要透過大量的練習與寵物心電感應，自然會學成。

當寵物生了重病，大部分的人都會出現這種念頭：『寶貝好可憐，不要痛了喔….好可憐你好受苦喔……』，這種意念就會自動傳到寵物，寵物就會覺得備感壓力。

想想如果你自己是一個重病患，已經病懨懨躺在床上，然後你的家人都跑來跟你說『你好可憐喔….怎麼會發生這種事…….』這樣你的感覺會如何？

那今天再換個角度想想，如果你自己是一個躺在床上的重症病人，你的家人跟你說：『好好休息，不用擔心，不管發生甚麼事情我都會永遠陪伴著你。』並且懂得接受這件事情與放下。

這個放下是必須要你與寵物雙方的，你知道已經盡了全力，你知道你會用祝福牠的念頭，來迎接牠的死亡，你們倆沒有再多的遺憾，只有滿滿的感謝彼此這段時間的陪伴，那才是放下。

我對於安樂死沒有特別的想法，每一件事物都沒有絕對錯誤與絕對正確，錯誤與正確都取自於個人決定。

但我希望看見有緣這篇的人，如果你正碰到安樂死這議題上，希望你可以去感受寶貝寵物真正的想法，並且用一種祝福與愛的念頭，去看待整個事件發生。

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我差一點殺了一隻貓

主題回到我幫忙蒂蒂溝通這件事。

當下溝通完，我沒有特別心情轉變，對我來說是一場平常的寵物溝通罷了。但到了隔天晚上，與彩油諮詢師Sophia聊天，自己才驚覺如果與蒂蒂溝通收到錯誤的訊息，那是不是蒂蒂就已經不在這世間上了？

而又因為我的關係，蒂蒂目前到今天，還在家裡，與牠最愛的主人在一起。

寵物溝通師不僅是溝通，更要有職業道德

上面的人一直給我課題，一直盤繞在我必須要學習穩固自己的能量場，因為一個人的能量場不夠穩定，接收到的訊息有可能被外在的因素、心情給受到影響，因而說出錯誤的訊息，給人錯誤的判斷。

彩油師Sophia說，她前陣子也有一個客戶，80歲癌末的病患來占卜塔羅牌，就這麼巧抽到【死神】，【死神】代表著重生與死亡，身為占卜師的你會如何解讀？

我們身為身心靈工作者，維持穩定自身的能量場就是對於客人、學生的一種職業道德，穩固好了，你的能量才能流通，也才能更發揮，而不被外在的事物、能量給干擾。

我曾經想說繼續學習靈氣，學習到四階就可以出來教人了！但後來了解到，一個身心靈老師不僅是要教人，更要把正確的觀念教導給學生，更穩固自己的能量、找回自身的力量，這才是一位身心靈老師該教導的東西。

寵物安樂死決定

如果你現在正對寵物是否要決定安樂死，可以先看這本《陪牠到最後》，或許你的想法會有轉變。 或者書中有寫得了重症的寵物，其實除了醫療方法外，也許多有用的輔助方法，像是顏色治療、音樂治療、花精、靈氣，這些都可以舒緩病情。

本文摘自海音小牧師｜寵物溝通安樂死 我差一點殺了一隻貓 寵物溝通-蒂蒂 關於寵物安樂死決定，經作者授權轉載。

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