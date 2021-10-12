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新加坡「機器戰警Xavier」的未來警世預言？

彩色蛙單手指天大秀經典電影POSE 網友讚：明星架勢十足喔

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友的青蛙擺出單手指天的勝利姿勢，散發出電影明星般的架勢。圖擷取自twitter
日本網友的青蛙擺出單手指天的勝利姿勢，散發出電影明星般的架勢。圖擷取自twitter

大自然許多動物，都是以四肢行走跑跳，和人類相當不同。然而，有時他們卻也會擺出彷彿人類般的姿勢，更顯得妙趣橫生。最近一位日本網友所貼出來的照片，就反映了這件事。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，日本twitter網友「dalmatianfrog」最近分享一張照片，畫面中的青蛙，一隻腳踩在地上，一隻腳蹬在牆上，並且舉起了他的左邊前肢，彷彿就像一個人類，比出勝利姿勢一般的樣子。

報導形容，這就像是經典電影「週末夜狂熱」中，由約翰屈伏塔扮演的主角所擺出的招牌姿勢。飼主表示，他是在掃除水槽的時候，發現青蛙居然擺出這個姿勢，而且維持了30秒之久，和平常老是趴著的陰沉樣子相當不同，讓他決定拍下這幅景象。

電影「週末夜狂熱」中，由約翰屈伏塔扮演的主角所擺出的招牌姿勢。網路圖片
電影「週末夜狂熱」中，由約翰屈伏塔扮演的主角所擺出的招牌姿勢。網路圖片

網友們也紛紛回應「超級明星的架勢」、「奇蹟的一張」、「太厲害啦」、「完全就是『週末夜狂熱』」、「我的人生沒有一絲悔恨」、「也很像鋼彈鐵血孤兒的團長」、「天上天下唯我獨尊」、「連他的名字都不知道，但就覺得好可愛」、「我青蛙界的頂點」、「太帥了吧」、「配色超鮮豔，還以為是畫」。

日本 寵物

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