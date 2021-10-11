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愛犬被緊急送醫！催吐後竟嘔出「螢光粉巨物」 全場極尷尬

香港01 / 卡洛兒
網路流傳一段影片，一頭羅威拿犬因誤服異物接受治療，沒想到竟吐出情趣用品，讓現場一陣尷尬。 圖擷自reddit
網路流傳一段影片，一頭羅威拿犬因誤服異物接受治療，沒想到竟吐出情趣用品，讓現場一陣尷尬。 圖擷自reddit

養狗人士都知道，狗狗有亂吞雜物的習性，而且吞的東西往往超乎想像。網路論壇Reddit近日流傳一段影片，片中一頭羅威那犬，因誤服異物接受獸醫緊急治療，在服下催吐藥後，竟吐出一根粉紅色的情趣用品，令現場氣氛相當尷尬。

影片所見，一頭不幸的羅威那犬站在尿墊旁，先是吐出一大灘綠色液體，接著就吐出一根巨型的螢光粉紅色按摩棒，隨即傳來疑似女主人的歡呼聲︰「嘩！出來了！」但牽住這隻羅威那犬的醫療人員則忍不住作嘔。

上傳影片的網友Randy Jackson只寫了一句：「當你想開派對，但太興奮的時候」。有網友回應，發生這種事不足為奇，分享自己的狗狗也吞過衛生棉條。還有網友自稱是獸醫，曾經遇過有隻狗狗吐出一堆牡蠣殼及保險套。

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文章授權轉載自《香港01》

獸醫 Reddit

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