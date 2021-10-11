家裡養海豹？ 雪白柴犬藏起耳朵秒變身 網友笑：該餵他吃魚囉

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聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友分享一張「寵物海豹」的照片，其實是自家的白色柴犬。圖擷取自twitter
日本網友分享一張「寵物海豹」的照片，其實是自家的白色柴犬。圖擷取自twitter

海豹雖然可愛，但對一般人來講，當然沒辦法將海豹養在家中當作寵物。然而最近有位日本網友，卻疑似發了一張寵物海豹的照片，引起許多人議論紛紛。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本網友「monokuro_21」最近分享一張「海豹」的照片，畫面中被他摸著頭的白色動物，無論是身上毛色、渾圓的五官還是肢體，怎麼看都非常像是真的海豹。

當然，照片中的動物並不是海豹，而是monokuro_21七歲大的寵物白色柴犬。這隻柴柴平常就喜歡讓主人摸摸，有一回monokuro_21在客廳撫摸他時，順勢將柴柴的兩耳往後藏，搭配一身純白的漂亮毛色，結果就呈現了有如海豹一般的畫面。

許多網友紛紛回應「太可愛了吧」、「怎麼看都是海豹」、「兩手的位置根本就海豹啊」、「不給他魚吃可不行」、「要是什麼都沒說，我八成會想『欸家裡是可以養海豹的嗎』」、「鼻子再低一點，就能叫做『海豹犬』了」、「臉很帥毛色很漂亮喔」、「太可愛就進化成海豹了」、「居然是白色柴柴，我真的被騙了」、「『柴柴海豹』」。

寵物 柴犬 日本

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