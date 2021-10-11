白手長臂猿替兄弟送餐 北市動物園清淤受阻

北市動物園內有一座「長臂猿島」，園方原定在今年5月將島上居民們引導至室內欄舍、替水池清淤，卻因白手長臂猿「比德潘」不斷「外送」放在欄舍內的食物給兄弟們而延宕至今。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，「長臂猿島」位在門口迎賓大紅鶴池的正後方，島的四面環水，僅留一個通道銜接室內欄舍，島上環境清幽、綠樹成蔭，住著山羌母女、黑天鵝夫婦、美洲木鴨、鴛鴦家族，以及白手長臂猿爸爸「阿寶」、大哥「文成」、二哥「比德潘」和小弟「比波」。

動物園指出，儘管「長臂猿島」的水池內有水生昆蟲、魚蝦和龜類等生物可以幫忙淨化生態，但水池經年累月不斷接收由島上沖刷而下的泥土、落葉、落果、排遺等物質，仍需要平均每兩年大規模清淤一次，今年的清淤計畫原定在5月初展開。

動物園說，為了維護動物與工作人員的安全，清淤工作開始前必須先讓動物們進到室內欄舍休息，偏偏「文成」和「比波」不肯主動進入欄舍，保育員只好嘗試將食物放在室內，打算趁牠們進去吃飯時悄悄關門。

然而，動物園指出，「比德潘」的性情就像牠的名字一樣溫暖而友善，竟然開始擔任「外送員」，將保育員刻意放在室內的食物，一趟又一趟地送到戶外讓哥哥和弟弟享用，這樣兄友弟恭、手足情深的場景，讓照養團隊傷透了腦筋。

動物園無奈表示，5月至今，保育員每天都在思考，到底還能用什麼方法才能讓動物們願意主動進到室內去，好讓延宕許久的清淤工作盡快完成，歡迎民眾一同腦力激盪。