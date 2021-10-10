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汪星人遭疏忽照顧全身皮膚病 義工養一年變帥氣金毛犬

香港01 / 何東緯
一年前的Bobby和一年後的Bobby。圖／翻攝自Mission Pawsible臉書
一年前的Bobby和一年後的Bobby。圖／翻攝自Mission Pawsible臉書

Bobby是隻生活在印尼巴厘島的狗狗，動保組織收到附近的居民致電求助，指這隻狗長期被牠的主人疏忽照顧，瘦得如骷髏骨般。義工到來與主人交涉，最終成功將狗狗救起。狗狗的健康狀況很差，有嚴重皮膚病，而且血液中有寄生蟲。幸好，Bobby的生命力很強，在悉心照顧後，牠竟然有驚人蛻變，原來牠是一隻帥氣的金毛尋回犬！

這個令人很有驚喜的救援故事，來自印尼巴厘島關注動物權益的組織Mission Pawsible所分享出來。在2020年的9月，義工收到求助電話，指有隻狗狗長期被主人疏忽照顧，牠瘦得如皮包骨般，連鄰居們都看不過眼！當義工到來與Bobby的主人交涉時，發現狗狗已幾個月沒洗澡，健康情況也很差，根本沒人給予東西狗狗吃。最終，義工帶走了狗狗，並帶牠去看獸醫。

獸醫表示，Bobby有嚴重皮膚病，胸口的毛髮幾乎全掉了，義工們都沒能猜出Bobby的真正身分。但經他們悉心照，1年後的Bobby已脫胎換骨，終於人人都知牠是隻充滿帥氣的金毛尋回犬了！

義工表示，本來金毛尋回犬就不太適合生活在巴厘島，因為這裏對長毛的金毛來說實在太熱了，而且很潮濕，這容易令牠毛髮出現寄生蟲，主人必須多加注意才可。幸好小金Bobby找到溫暖的家，新媽媽願意花時間去替牠梳毛，更會帶牠沿著巴厘島的沙灘奔跑，牠開心得搖著尾巴，快樂心情不言而喻！

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文章授權轉載自《香港01》

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