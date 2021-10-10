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不給摸被宣告「沒救了」的雪納瑞 達人對症下藥成功教化

聯合新聞網 / 綜合報導
黑色雪納瑞「戴瑞」。圖取自sippo
黑色雪納瑞「戴瑞」。圖取自sippo

上一篇講到一隻黑色雪納瑞極度不親人，被狗狗幼稚園的訓練員宣告無法教化，建議直接避免與牠接觸也不要帶去散步。傷心的飼主尋求另一名寵物店店長的協助，成功改造桀驁不馴的狗狗，甚至能輕鬆帶出門散步和上餐廳。（前篇： 不給摸、拒親人的雪納瑞 訓練員宣告「沒救了」主人當場淚崩

高橋給戴瑞進行諮詢和鑑定，他表示必須了解狗狗的特性，迷你雪納瑞是「自尊心高、頑固、愛叫」的犬種，但同時也可解讀為「聰明、堅持自我意識和主見」的性格。像是「怕手」的行為，就如同許多柴犬不給人隨意碰觸一般，是一種主張自我的表現。

「柔性訓練」的詛咒？

高橋表示，取代以往懲罰為主的高壓訓練，現代大多主張「愛的教育」，不責罵避免造成狗狗心理創傷，一味以讚美、零食當作獎賞。但他不認同，認為不對的事就是不對，必須進行導正。

高橋指出對狗狗的教育必須「因材施教」，沒有了解雪納瑞的個性，逕自灌輸「柔性訓練法」，會導致強勢的戴瑞陷入混亂，進而產生亂咬亂吠的行為。他稱無論是先前的訓練員或飼主對待戴瑞的方式都是錯誤的「柔性訓練」，於是讓戴瑞留宿機構進行社會化的課程。

高橋讓戴瑞進行散步訓練，一開始戴瑞同樣表現的很亢奮，對所見所聞有很大反應，但高橋指出要讓牠慢慢習慣，戴瑞很聰明一定學得會。以前飼主怕戴瑞躁動，帶牠散步都不敢出聲，進行訓練時反而要一邊和牠說話一邊前進，「要讓牠知道雖然可能會有點痛苦，但不要緊張，散步是很開心的」。

戴瑞和寵物店其他狗狗一起散步。圖取自sippo
戴瑞和寵物店其他狗狗一起散步。圖取自sippo

經過一週大量玩耍散步、有時遭店長訓斥的訓練，戴瑞回到家後故態復萌，又開始亂咬和亂叫。高橋提醒飼主若恢復以往對待戴瑞畏首畏尾、小心翼翼深怕牠不悅的態度，這是必然的結果，還是得要貫徹恩威並施的教育。

飼主才恍然大悟，有感以往對戴瑞諸多顧忌的態度是錯的。他後來每天花一個半小時帶牠散步，消耗牠的體力，回家後戴瑞累得呼呼大睡，也較能接受人撫摸，刷牙等日常工作也變得更容易進行。

現在一歲半的戴瑞很喜歡出門，在附近的公園結交很多狗朋友，即使跟著主人到咖啡廳、飯店和餐廳，也都能乖乖的。飼主感嘆能和戴瑞一起散步、一起外出簡直就像作夢一樣的幸福。

店長高橋認為，無論是寵物店店員還是訓練師，都必須要更具備專業知識，才能幫助更多不幸的寵物和其飼主家庭。他認為許多被貼上「有問題」標籤的狗狗頭腦都很好，只是不被理解，人犬之間的相處問題需要修正，能讓雙方成長，成為真正的一家人。

UG DOGSアトラスタワー中目黒店的店長高橋。圖取自UG官網
UG DOGSアトラスタワー中目黒店的店長高橋。圖取自UG官網

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上一篇講到一隻黑色雪納瑞極度不親人，被狗狗幼稚園的訓練員宣告無法教化，建議直接避免與牠接觸也不要帶去散步。傷心的飼主尋求另一名寵物店店長的協助，成功改造桀驁不馴的狗狗，甚至能輕鬆帶出門散步和上餐廳。

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