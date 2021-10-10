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不給摸、拒親人的雪納瑞 訓練員宣告「沒救了」主人當場淚崩

聯合新聞網 / 綜合報導
不親人的戴瑞。圖取自sippo
不親人的戴瑞。圖取自sippo

不受控或有異常行為的家犬，有些飼主會送去給寵物訓練業者進行調教。一隻不親人又暴躁的雪納瑞卻直接被訓練員「判死刑」，宣告無法教化，直接要飼主不要帶出門、也不要碰觸牠，讓飼主相當崩潰。

日本一家人從寵物店買來一隻黑色迷你雪納瑞幼犬，黑溜溜的眼睛讓飼主一看就好喜歡，回去考慮了兩天後決定帶牠回家，並把牠命名為影集「陰屍路」裡的帥哥角色「戴瑞」。

戴瑞非常活潑，但有活力過頭了，只要從籠子出來就會呈現暴走的狀態，到處橫衝直撞和亂咬。最慘的是不給人親近，不給摸也不給抱，這實在讓飼主相當苦惱，決定送到狗狗幼稚園接受訓練。

「怕人手」的戴瑞 不親人也不愛散步

戴瑞在幼稚園能夠跟其他狗狗一起玩耍，也能聽懂指令，但對人仍相當牴觸，也不願戴項圈。訓練員表示戴瑞很怕接觸人的手，這種情形常見於曾被虐的狗狗，因有過經由人的手感受過痛楚，自此心裡產生陰影。

訓練員建議不要把食物擺在碗裡，改用手遞給牠，藉此消除狗狗對人手的恐懼，並同時撫摸牠，讓牠習慣與人的接觸。另外戴瑞外出散步也是一場大災難，在路上看到人、車、其他狗、聞到不習慣的味道，都會一直狂吠；在散步期間也不受控，會扯著牽繩拖主人到處亂跑。

園方同樣建議用食物進行訓練，一手牽繩一手拿著飼料，誘導戴瑞好好前進。飼主雖然不確定這樣做是否有用，仍好好按照專家的意見執行。

訓練宣告失敗 戴瑞被說是「浪犬性格」

經過三個月的時間，訓練課程告終，戴瑞的情況幾乎沒有改善。園方表示戴瑞太過神經質，很難調教，簡直就像流浪狗一般。他們給飼主的建議是：盡量不要肢體接觸，也不用帶去散步，在家裡建議關籠子，偶爾讓牠到陽台上放風，盡量不要改變生活型態。

飼主聽到超崩潰，眼淚不禁奪眶而出。本來期待透過訓練能改善和愛犬之間的關係，如今被專家做出這種「放棄宣言」，彷彿像判戴瑞死刑一般，未來很迷惘要怎麼繼續和牠生活下去。

戴瑞給高橋店長摸居然乖乖的。圖取自sippo
戴瑞給高橋店長摸居然乖乖的。圖取自sippo

從狗狗幼稚園畢業後，飼主在網路上看到寵物店「UG DOGS」店長高橋的部落格，覺得這人相當有趣，也許可以把戴瑞交給他試試。高橋見到戴瑞後，隨性地搓了搓牠的頭，本來給人碰就會暴怒亂咬的戴瑞居然沒反應，乖乖地給他摸，這情景讓飼主相當震驚。

「把戴瑞形容成流浪狗太失禮，我一定能改變牠」，高橋會透過怎麼樣的訓練，讓戴瑞重新信任人類，變成一隻友善聽話的好狗狗呢？（待續）

寵物 流浪狗 幼犬 寵物知識

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