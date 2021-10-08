黑猩猩向遊客「怒扔蘋果」 保育員嘆：牠在模仿遊客不良行為

黑猩猩非常像人類，被惹怒時可能會模仿人類反擊！日前大陸廣州動物園有隻黑猩猩和遊客見面時，突然朝遊客丟蘋果。保育員指黑猩猩當時是被人觸怒，而扔蘋果的舉動，相信是在模仿遊客的不良投餵行為，大嘆平日已用各種方法阻止遊客投餵，但禁之不絕。有網友直言「有些遊客就是欠打」，笑言黑猩猩這樣做，是「以其人之道，還其人之身」。

廣東台日前報導，廣州動物園出現黑猩猩朝遊客扔蘋果的畫面，有黑猩猩和遊客見面時疑被惹怒，突然跳起來向旅客丟蘋果，現場有人大叫「哇，好痛啊」。

廣州動物園有黑猩猩向遊客丟擲蘋果。 圖／廣東台觸電新聞截圖

保育員表示，扔蘋果的黑猩猩叫洋洋，是園內最聰明的黑猩猩。事發後，園方即時中斷洋洋和遊客見面互動，並對牠進行了心理輔導，等再作評估後，才會讓洋洋重新和遊客見面。然而，保育員認為洋洋突然扔蘋果，其實是在模仿遊客的不良投餵動作，「就是遊客丟東西，讓牠學了個不好的動作，牠的模仿能力很強的」。

他又大嘆儘管園內的義工、工作人員、保安、廣播、告示牌等等，都提醒遊客禁止投餵動物，仍禁之不絕。另有保育員指，動物無法分辨哪些食物能吃，哪些不能吃，遊客亂投餵會導致牠們誤食，例如吃了一些瓶蓋引發腸胃病甚至要做手術。有園內家長批評，部份遊客亂投餵動物很危險，她有透過園內告示教育孩子。

網友笑稱猩猩在扔蘋果時一定有內心獨白，「他們拿東西砸我，我扔回去而已」，直言猩猩智商很高，牠應該明白自己當時在做什麼，很可能「被垃圾遊客搞得煩了在還擊」、「有些遊客就是欠打」、「所以他這是在投餵遊客？」。

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文章授權轉載自《香港01》