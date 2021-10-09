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動物園喜訊不斷！這些人氣動物萌翻網友

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
「圓仔」感情狀況成關注焦點，「貘花豆」童裝模樣引網暴動。 圖片來源/unsplash
「圓仔」感情狀況成關注焦點，「貘花豆」童裝模樣引網暴動。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「臺北市動物園」三個月內的網路聲量，帶您了解臺北市立動物園人氣動物的網路聲量排行。

日前因臺北市立動物園舉辦馬來貘寶寶誕生的命名活動，掀起各界取名大戰，也因此吸引網友關注動物園裡的人氣動物。

圓仔」感情狀況成關注焦點 「貘花豆」童裝模樣引網暴動

七月剛過完生日的大貓熊「圓仔」，一舉一動都備受關注，近期在爸爸媽媽「團團」、「圓圓」的17歲生日會上，也代表腹痛的團團接受大家的祝福與民眾同樂，另外，最近傳出圓仔有可能「脫單」的消息，也讓不少網友表示「真的很想看圓仔被自己的寶貝皮回來的樣子」、「圓仔現正直繁殖期，真的不能擔擱了！北動（臺北市立動物園）及北市府應該加油啦！」。

臺北市立動物園10大人氣動物網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
臺北市立動物園10大人氣動物網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

前陣子馬來貘「貘莉」與來自捷克的「貘克」產下一女「貘花豆」，讓「貘豆」晉升為哥哥，帶動馬來貘家族的討論熱度，而動物園幫「貘花豆」舉辦的命名活動受到熱烈迴響，吸引各路人馬腦力激盪，最終奪下命名權的插畫家Cherng表示：「『花』有可愛感，『豆』能相承哥哥（貘豆），『花豆』又有點像剛出生有斑紋的小貘。」。貘花豆近期也跟媽媽「貘莉」出來見客，牠身上的斑點及條紋是童年時期才有的，讓許多網友直呼「童裝太可愛了！」、「貘花豆好萌」。

而動物園好消息不斷，園內水豚君第二代「妹妹」，順利誕下兩隻水豚寶寶升格當媽，其照顧小孩的模樣讓許多民眾表示「怎麼可以那麼可愛」、「恭喜可愛的妹妹一家」，也讓未滿6個月大的「車車」升格當阿姨。另外，七月剛被命名的金剛猩猩「Ringo」及不久前命名活動剛截止的「石虎二哥」，也都吸引到不少網友的關注。

今年臺北市立動物園多了許多新朋友，也辦了很多有趣的活動，大家除了觀賞動物們可愛的樣子外，現在動物園也有「動物認養」活動，一起加入認養行列吧！

觀看原文→ https://bit.ly/3lljFLG

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

動物園 北市 圓仔

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