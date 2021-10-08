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愛牠只能離開牠！選擇獨自對抗病魔…他們只能含淚與毛孩道別

聯合新聞網 / 綜合報導

許多飼主基於健康、經濟等不可抗力因素，為了心愛寵物未來的幸福，不得不和牠們分開。日本致力於動保的非營利組織「ねこけん」揭露兩個飼主無預警罹患重病、只能忍痛割捨愛貓的案例。

長毛貓「牛奶」的飼主罹患憂鬱症，只能送走牠。圖取自oricon news
長毛貓「牛奶」的飼主罹患憂鬱症，只能送走牠。圖取自oricon news

他怕無意間傷了愛貓 選擇獨自對抗憂鬱病魔

一位男性帶來一隻五年前從寵物店購入的長毛貓「牛奶」，但男子罹患憂鬱症，症狀逐漸加重，半夜會爬起來到處徘徊，加上獨居和經濟因素，為了愛貓的安全著想，不得不將牠送走。

男子表示，雖然愛貓在身邊支持著生病的他，如果半夜徘徊的狀況不改善，可能會導致讓貓不小心跑出去，甚至在無意間傷害到牠。因此即使往後必須忍受寂寞，仍不得不忍痛放掉五年多的感情，這一番感人肺腑的宣言讓ねこけん的員工都感動落淚。

被帶到ねこけん的牛奶不亂叫，乖乖地在原地等待，彷彿已接受飼主的安排。男子難過地說即使恢復健康也不會再養貓了，因為這次的分離經驗讓他太痛苦。

美國反耳貓「椰奶」的飼主罹癌。圖取自oricon news
美國反耳貓「椰奶」的飼主罹癌。圖取自oricon news

留日陸女罹癌 返國治療前忍痛割捨愛貓

另一隻被送到ねこけん的是美國反耳貓「椰奶」，牠的原飼主是一名從中國到日本留學的20多歲女性，畢業後繼續留在日本工作，椰奶成為她在日本唯一的家人。

然而該女不幸罹患子宮頸癌，和雙親商量的結果，決定回到中國治療。但碰到新冠肺炎疫情，兩地無法直飛，造成難以將椰奶運回國的情況；即使成功帶回，因為必須專心治療，恐怕也無法好好照顧牠。

女子在日本努力幫椰奶找新主人，但認識的許多是留學生，大家也都難以接手。她還聯絡了收容所和其他動物相關團體，得到的答案不是安樂死就是必須付高額的寄養費。為了安置椰奶她一再延遲回國的時間，最後終於找到ねこけん能幫忙。

女子撫摸著椰奶流淚跟牠道別，交給ねこけん三萬日圓（約新台幣7500元）的收留費，對患病而無法工作的飼主來說不是小數目，ねこけん本來不願意收，但女子表明這是作為最後能留給愛貓的心意，所以還是收了。

ねこけん承諾會好好照顧椰奶，期許飼主終有一天能治好病恢復健康，回到日本再來看望牠。

日本 憂鬱症 寵物 寵物知識

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