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從沒忘記你！狗手足被不同人認養 10個月後偶遇急奔對方抱緊緊
國外2隻貴賓犬手足蒙提（Monty）和蘿西（Rosie） 被不同家庭認養10個月後在路上偶遇，牠們立刻認出彼此，急奔向對方後緊緊相擁。
蒙提的飼主基德（David Kidd）說他帶1歲大的蒙提外出散步時，發現有隻跟蒙提長得很像的狗。2隻狗一見到彼此，就用前腳摟著對方。2名飼主交談後才知道原來牠們來自同一家庭，後來被拆散了。
蘿西的琪莉普（Susan Killip）表示：「牠們2個太可愛了，跳起來互相擁抱，10個月沒見了還記得彼此。好神奇。」
琪莉普在玩具貴賓犬露西（Lucy）過世2年後決定收養蘿西。琪莉普非常想念露西，有時會在口袋裡放著牠的骨灰一起去散步。2019年琪莉普透過朋友引介領養蘿西。
蘿西的媽媽米莉當時生下6隻小狗，其中蒙提和蘿西感情特別好，總是形影不離。
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