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影／他為減肥買的彈跳床被愛犬霸佔 當吊床睡還和主人一起蹦蹦跳

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友本來買了張彈跳床要減肥，結果被自家愛犬整天霸佔。圖擷取自twitter
日本網友本來買了張彈跳床要減肥，結果被自家愛犬整天霸佔。圖擷取自twitter

貓狗的興趣難以捉摸，即使是長年照顧他們的飼主，有時也會發現他們對某些東西意外地特別喜歡。最近有位日本網友，就碰上買了自己要用的健身用品，結果反而被狗狗佔據的事情。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「Marlowe_maro」最近分享，表示他最近為減肥而去買了張彈跳床，結果看到彈跳床到家之後，他的愛犬比他還要興奮，馬上湊上前賴在彈跳床上，彷彿以為飼主特地買給他的一樣。

這隻才兩歲大的邊境牧羊犬「Maro」，此後仍非常中意這個彈簧床，時常一坐在上頭就不起來，甚至人都已經站在上面跳的時候都不介意，表情似乎還覺得一起跳動很有趣似的。運動過後累了，也直接躺在彈簧床上睡覺。

網友們看了紛紛直呼「太可愛了」、「超級喜歡的樣子」、「一副『不會讓出這裡』的樣子」、「看來只能買張新的」、「當吊床一樣在睡」、「會一起跳真不錯」、「我家的貓也都佔據彈跳床」、「完全都是當作替自己買的吧」、「他的眉毛好漂亮喔」、「坐姿很端正耶，很有禮貌喔」。

Maro累了就直接躺在彈跳床上睡覺。圖擷取自ねとらぼ
Maro累了就直接躺在彈跳床上睡覺。圖擷取自ねとらぼ

日本

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