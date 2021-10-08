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寵物知識+／貓咪活到30歲的未來…老人養貓將面臨的3個考驗

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪示意圖。ingimage
貓咪示意圖。ingimage

隨著現代醫學進步，加上寵物飼養科學化，讓貓咪的壽命大幅延長。根據日本寵糧協會的調查，貓的壽命比起30年前延長了10歲，達到平均壽命15.45歲。加上日本學者致力於開發治療慢性腎臟病的藥物，未來貓很可能活到30歲以上。

這時就衍生出飼主年齡是否跟得上的議題，如果是老年人養貓，貓咪的壽命大幅延長，就會出現以下的問題：

1.飼主的健康年齡能比貓長嗎？

主人必須擁有健康的身體才能好好照料寵物，老年人是否能維持健康照顧貓咪終老，成為隱憂。

2.老貓百病纏身，醫藥費驚人，老年人負擔得起嗎？

貓咪老化後容易罹患癌症、慢性腎病等，醫藥費相當龐大，已無主動收入的老年人養老金夠用嗎？

3.若貓咪生病，飼主能及早發現並安排妥善治療嗎？

老年人在生理和認知上都逐漸退化，未必能觀察出寵物的異狀，很可能導致錯過黃金時間延誤治療。

老人養貓也是好處多多。ingimage
老人養貓也是好處多多。ingimage

然而這並不代表老年人不適合養貓，事實上銀髮族飼養寵物也會有以下幾個優點：

1.作息規律

為了給貓準備食物、清潔排泄物等，必須早起，容易維持規律的生活。

2.減輕孤獨感

兒女和其他家人未必能時時刻刻隨侍在側，養一隻貓陪伴能大幅減少孤獨感。

3.增加話題

老年人生活圈變窄，常常不知道可以跟人聊什麼，養寵物就能開啟「貓狗經」的話題。

4.增加社交

為了給貓採購寵糧、生活用品必須出門，能增加與人社交的機會。

5.更注重健康

為了能好好照顧貓，陪伴牠更長時間，會更注重維持自身的健康。

隨著貓咪的壽命可能延展到超過老人可承擔的長度，最理想的情況是由後代接手飼養。畢竟貓咪邁入中老年後進入體弱多病的年紀，要找到願意接納的新飼主不容易，若是家裡長輩在養貓時，兒孫就已做好未來接手的準備，一旦老人因故無法繼續照料，貓咪也不會面臨無人飼養甚至慘遭拋棄的窘境。

貓咪 老年人 寵物 寵物知識

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