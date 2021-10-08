70kg狗界鐵漢常被誤認為「獅子」 飼主：牠是愛撒嬌的溫柔巨犬

英國42歲男性金斯諾斯（Shaun Kingsnorth）養了一對藏獒（Tibetan Mastiffs），出門遛狗時路人常誤認牠們是獅子。但金斯諾斯認為牠們是「溫柔的巨犬」，喜歡像小型犬一樣擠在沙發上。

這對藏獒中公犬是2歲的貝爾（Bear，或譯熊），母犬是1歲的阿米拉（Amira）。現在貝爾四肢著地時已與金斯諾斯6歲小兒子一樣高，後腿站立時則和182公分的金斯諾斯一樣高。而牠的體重則高達70公斤，成年公犬體重可達95公斤。

金斯諾斯稱牠們是最忠誠、充滿愛的狗，遛狗時大家看到牠們巨大的身形及金色毛都以為金斯諾斯在「遛獅子」。

金斯諾斯是2019年在臉書上初次看到6個月大的貝爾，他的前任飼主因為牠龐大的體型而放棄養牠。金斯諾斯說：「我第一眼看到牠就愛上牠，但我們知道養這麼大的狗會是個挑戰。」

金斯諾斯飼養貝爾半年後，羅馬尼亞一家救援慈善機構聯繫他，問他是否有意願再認養阿米拉。金斯諾斯跟伴侶決定接下這個任務，將阿米拉接來英國與他們和4個孩子同住。

金斯諾斯提到：「有時我們會坐在牠們身上，牠們會跳起來試著坐在你的腿上，感覺牠們自認是小型犬。」

農場建築工人金斯諾斯指出2隻狗每天都須要外出蹓躂數次，他常帶牠們一起去工作。他表示：「我很幸運工作時能帶著牠們，讓牠們在田野間跑來跑去。」