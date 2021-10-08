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寵物知識+／動物溝通後寵物行為沒改善 我是被騙了嗎？

聯合新聞網 / 腦男
動物溝通師正在與狗狗對話。本報資料照
動物溝通師正在與狗狗對話。本報資料照

醫生總說：「疾病不是一天造成的，為什麼期待吃一次藥就可以改善呢？」同樣的，毛小孩行為偏差也不是一天造成的，為什麼期待一次溝通就能明顯改善呢？找出問題原因，三方共同努力解決，透過行為引導、心理調適，才是改善行為最周全妥當的方法。

我們往往輕易的賦予更多的權力給他人，到底是信賴專業還是為了推卸責任？

大家好，我是腦男，今天要講的主題，是寵物溝通諮詢後很多人可能會有的情況或疑問，在這裡幫大家說明。

毛小孩行為有問題怎麼辦？先給獸醫看

因為寵物不像人類可以清楚的知道自己哪裡「有問題」，食慾不振可能是牙齦發炎，也可能是因為生病感冒造成，也可能是心情不好壓力大。不清楚狀況第一時間最好是給獸醫做物理檢查，再依照情況找寵物溝通師，這樣的順序才不會錯失關鍵急救時刻。

溝通後毛小孩行為沒有改善？小心迷思陷阱！

這裡要幫大家釐清幾個迷思。首先，動物溝通師的工作是「翻譯」毛小孩的想法，並不是協助家長「管教」毛小孩。毛小孩行為會偏差，就是想法長期不被重視，因而變本加厲的吸引主人注意力，或者抗議，尤其毛孩們並不知道什麼是「正確的」吸引注意力方法。

如果溝通師不理會毛小孩的意見，只站在家長的角度去調整毛小孩，那麼這就是助紂為虐了。

心理問題造成的行為偏差，原因不外乎幾個方向：

1.長期被冷落或打壓：主人過度忙碌讓毛小孩感受到寂寞；或者相處的態度強硬、處罰嚴格等，讓毛小孩沒有做自己的空間，都可能讓毛小孩壓力過大而行為失常。被冷落的毛小孩則可能會摔東西、亂尿尿、狂叫來吸引主人注意（也可能會瘋狂撒嬌）。而被長期欺壓的毛小孩，不親人、膽小、疑心病強、脾氣差不給抱、有侵略性等等，也可能是生活太壓抑造成的。

2.主人情緒變化大：主人家庭不和諧常吵架，或工作繁忙造成焦慮緊張，敏感的毛小孩都能直接感受到，並且他們會吸收這些負面能量，或者更極端的釋放這些能量。這是很常見的卻難以覺察的問題，有時候毛小孩的行為偏差，問題可能就出在主人自己身上。先改善自己，毛孩自然就會改善。

3.不適應新環境：環境的問題是最複雜的。比如自己的窩被動了、家裡來了別的寵物、熟悉的東西被拿走了、主人長期出門沒事先告知、被剃毛或結紮沒事先告知、男女主人分手、熟悉的貓砂被換了等等等…毛小孩就跟小孩子一樣難搞！有自己的喜好跟執著，所以如果要好好相處，就不要亂幫毛小孩做決定反而會自造成對立，找尋溝通師協助，彼此尊重了解，並重新調整相處模式就可以改善。

4.未結紮的本能反應：相信很多人有這類的困擾，沒結紮的毛小孩會有很明顯的本能反應或情緒，當他們需要抒發時，就可能會帶給人類困擾。比如公貓的侵略性，他們在野外時會需要保持戰鬥力與體力，就會時常模擬打架的情境跟主人或東西玩，而可能太過暴力造成傷害。有強烈地盤性的毛孩，還可能會亂尿尿站地盤。母貓發情時的過度撒嬌或叫聲也可能造成很多困擾。如果未結紮又加上上述三點的狀況，那問題可能就更複雜。

動物溝通未必能解決所有人與寵物之間的問題。ingimage
動物溝通未必能解決所有人與寵物之間的問題。ingimage

你遇到的問題是屬於哪一種呢？

釐清問題後，請跟溝通師討論適合的調整狀況才是正確的處理方式。如果因為找到問題就鬆懈而不解決，問題依然會存在。我遇過很多家長，溝通之後就想說反正溝通過了，生活模式照舊，結果不久後毛孩又有行為偏差，這不是可想而知嗎？治標不治本呢。

我長期諮詢經驗可以說：「其實問題的原因是毛小孩造成的比例比較少，大多問題都出在主人身上。而我們服務到後來也都是在解決人的心理問題。」

唯一且最快解決問題的秘密

跟大家分享一招打天下的方法，就是「自己跟毛小孩溝通！」因為唯有你自己親身體驗牠的一切，你才能站在牠的角度感同身受，才能放下自己去理解另一個生命。

其實「動物溝通是我們與生俱來的能力」那就是同理心。請真心的感受牠，不期待回報的愛牠，接納毛孩子為自己生活帶來的刺激跟改變。

更感恩牠在我們生命中陪伴我們，好好的欣賞、撫摸…這時候你們心意相通，就是最有品質的「溝通」了。

「動物溝通是我們與生俱來的能力」就是同理心而已。

本文摘自腦男｜動物溝通後，寵物行為沒有明顯改善，我是被騙了嗎？，經作者授權轉載。

毛小孩 寵物 行為偏差 寵物知識 動物溝通

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