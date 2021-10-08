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混種比特犬被人惡意綁在路軌等死 夫婦發覺秒上前拯救
在任何情況下，都不應殘忍對待毛孩。
在美國南卡羅來納州，近日發生了一宗令人髮指的事件。一隻狗狗被人惡意緊綁在路軌中央，根本要置牠於死地。幸好，Dan Winkelman和他的妻子Jennifer聽到狗狗傳來悲慘吠叫聲於是上前了解，終於揭發狗狗慘況。
這起令人感到不安的事件，發生在10月初美國南卡羅來納州的Spartanburg County。當時，Dan Winkelman和他的妻子Jennifer聽到有狗吠聲從院子傳來，但家中4隻狗狗都在客廳，這令他們感到很是奇怪。因為他們家附近沒有其他人住，只有一片樹林。
於是Dan外出查看，發現在院子後方的鐵路路軌中央，有隻狗狗不停在吠叫。上前了解後，才知道牠沒有離開，是因為被人用牽繩綁到路軌上。Dan留意到牽繩不是被卡在路軌縫隙中，而是被人蓄意緊綁，狗狗越是掙扎，繩子越綁得緊。
雖然這鐵軌上的火車不是很頻繁，但如果火車經過時，狗狗根本沒法逃走。Dan也指出當時要救狗狗時，沒辦法把繩結解開，因此只能用工具將繩子切斷。另一家媒體也指出，繩子是越拉越緊，狗狗是沒辦法鬆脫離開。事件已交給警方處理，並通知了當地的動保組織。現在，狗狗暫時寄居在Jennifer朋友家中。因為Jennifer指自己家裏已有４隻狗狗，實在不能再養多一隻狗狗。
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文章授權轉載自《香港01》
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