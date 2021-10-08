快訊

金六結驚傳役男涉案出庭趁機逃兵 憲兵隊出動急找人

太陽花攻占行政院案更一審宣判 魏揚等7人公訴不受理確定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

混種比特犬被人惡意綁在路軌等死 夫婦發覺秒上前拯救

香港01 / 撰文： 何東緯
一隻狗狗被人惡意緊綁在路軌中央，根本要置牠於死地。（fb@Jennifer Dawn Winkelman）
一隻狗狗被人惡意緊綁在路軌中央，根本要置牠於死地。（fb@Jennifer Dawn Winkelman）

在任何情況下，都不應殘忍對待毛孩。

在美國南卡羅來納州，近日發生了一宗令人髮指的事件。一隻狗狗被人惡意緊綁在路軌中央，根本要置牠於死地。幸好，Dan Winkelman和他的妻子Jennifer聽到狗狗傳來悲慘吠叫聲於是上前了解，終於揭發狗狗慘況。

這起令人感到不安的事件，發生在10月初美國南卡羅來納州的Spartanburg County。當時，Dan Winkelman和他的妻子Jennifer聽到有狗吠聲從院子傳來，但家中4隻狗狗都在客廳，這令他們感到很是奇怪。因為他們家附近沒有其他人住，只有一片樹林。

於是Dan外出查看，發現在院子後方的鐵路路軌中央，有隻狗狗不停在吠叫。上前了解後，才知道牠沒有離開，是因為被人用牽繩綁到路軌上。Dan留意到牽繩不是被卡在路軌縫隙中，而是被人蓄意緊綁，狗狗越是掙扎，繩子越綁得緊。

雖然這鐵軌上的火車不是很頻繁，但如果火車經過時，狗狗根本沒法逃走。Dan也指出當時要救狗狗時，沒辦法把繩結解開，因此只能用工具將繩子切斷。另一家媒體也指出，繩子是越拉越緊，狗狗是沒辦法鬆脫離開。事件已交給警方處理，並通知了當地的動保組織。現在，狗狗暫時寄居在Jennifer朋友家中。因為Jennifer指自己家裏已有４隻狗狗，實在不能再養多一隻狗狗。

延伸閱讀：

狗走失後爸媽想領養新貓陪孩子成長　竟在收容所遇上最熟悉臉孔

爸準備100隻吹氣狗做祕密驚喜　二哈超淡定反應笑崩網民

文章授權轉載自《香港01》

寵物

延伸閱讀

房東租屋條件列「限男」 網揭3考量：網路夠穩一切OK

他拿過世四年父親的身分證字號 竟可預約五倍券！

搶花數位五倍券先懂「數位標章」是啥 怎麼領、怎麼用一次看

12星座十月運勢排行／巨蟹放棄努力吧 第一名將迎來「最強之月」

相關新聞

寵物知識+／動物溝通後寵物行為沒改善 我是被騙了嗎？

醫生總說：「疾病不是一天造成的，為什麼期待吃一次藥就可以改善呢？」同樣的，毛小孩行為偏差也不是一天造成的，為什麼期待一次溝通就能明顯改善呢？找出問題原因，三方共同努力解決，透過行為引導、心理調適，才是改善行為最周全妥當的方法。

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

混種比特犬被人惡意綁在路軌等死 夫婦發覺秒上前拯救

在任何情況下，都不應殘忍對待毛孩。 在美國南卡羅來納州，近日發生了一宗令人髮指的事件。一隻狗狗被人惡意緊綁在路軌中央，根本要置牠於死地。幸好，Dan Winkelman和他的妻子Jennifer聽到狗狗傳來悲慘吠叫聲於是上前了解，終於揭發狗狗慘況。

禮鷹如此 禮納里單車賞鷹夯

「國慶鳥」灰面鵟鷹本周陸續飛抵南台灣，去年鳥友們紀錄到8萬3548隻過境，今年先頭部隊9月已抵達中央山脈覓食。專家預估南...

11隻瀕危綠蠵龜遭獵！割肉搗空龜殼現場煮食 棄屍河邊極恐怖

正當許多人努力保護綠蠵龜之際，馬來西亞日前發生一宗獵殺綠蠵龜食用事件，11隻綠蠵龜被屠宰切肉棄屍河上，場面恐怖。當地執法部門聯同野生動物部門，在沙巴洲1個島發現有海龜被人獵殺後當場宰殺來吃，犯人用大袋裝住切割好及煮熟的龜肉，現場留下作案工具，但未發現疑犯蹤影。當局指，獵殺綠蠵龜的可能是海上遊牧民族，由於他們用小船潛入又沒有身份證明文件，所以難以拘捕他們。

愛上男保育員！母鶴為他「咬死2公鶴」 另類人獸戀成功產8子

近日國外網路流傳一則「人獸戀」故事，指美國史密森尼國家動物園（Smithsonian National Park）有一隻母白枕鶴愛上男保育員，並為此殺了想接近求偶的2隻公鶴，讓許多人相當震驚。對此，園方透過臉書出面回應，證實確有此事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。