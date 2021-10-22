義大利寵物濕食銷售No.1，『瑪恩吉寵物主食餐包』汪喵飼主口袋名單多一味！

根據國際研究資料顯示，全球寵物濕食市場直到2026年前，正在以7.2%年增幅持續成長，而台灣濕食市場需求更每年成長約10%以上。由於多數毛小孩水分攝取不足，越來越多犬貓飼主提倡乾濕混搭或全濕食，作為寵物的日常飲食，濕食的鮮香氣味能刺激寵物食慾，比起乾糧更有咀嚼感及易消化，內含的高湯肉汁大幅為寵物補充水分，提供全面均衡的營養。

圖／聯合新聞網 提供

榮獲世界品質認證的寵物食品！

已成立50多年、銷售超過95個國家的義大利知名寵物濕食品牌瑪恩吉，除了擁有業界最新技術、符合歐盟標準的安全製程，高品質的產品也獲得廣大消費者信賴，銷售成績在歐洲更是名列前茅。

瑪恩吉今年引進的寵物主食餐包，符合國際幼成犬/ 貓營養標準，可直接作為正餐食用，並使用『蒸烹調技術』，能保留食材新鮮原味及營養，100%無穀、無加工肉類、色素及防腐劑，讓寵物吃的更健康。不僅如此，為了讓更多毛小孩們能享受濕食的好處，推出的價格更是平易近人，讓欲嘗試天天吃濕食或轉食的犬貓飼主，只需要一個銅板就能買到美味的主食餐包。

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多款主食餐包，量身打造全方位營養

毛小孩不同年齡層，所需營養也不同，瑪恩吉為此量身訂製不同年齡層犬貓的濕食餐包系列，對於運動量較大，喜歡大口啃肉的汪汪們「炙燒無穀犬餐包」，特別添加葡萄糖胺及軟骨素，幫助關節呵護。美味多汁的炙燒肉塊，滿足挑嘴食慾。

至於貓奴們，可以為貓主子準備「真野無穀主食餐包」，不規則肉塊、內臟及切塊蔬菜，增加咬食快感，滿足貓咪的原始本能；「MONO無穀主食肉醬餐包」，採用單一肉類蛋白提供更純粹的口感和營養，也是同級唯一添加「螺旋藻」，能幫助貓主子增加抵抗力及化毛，若家有結紮貓、活力貓、肥胖貓，幼貓，也可以找到其專屬營養需求，讓毛小孩體驗到市場少見的高品質濕糧，吃得開心又健康！

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「每個被毛小孩寵愛的人，是多麼幸福！」貓狗一直是人類最好的朋友，也是最親密的家人，瑪恩吉希望帶給飼主「零負擔寵物生活」，透過「真實純粹•義猶未盡」的味覺饗宴，帶給牠們健康滿足的每一餐！

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