愛上男保育員！母鶴為他「咬死2公鶴」 另類人獸戀成功產8子

近日國外網路流傳一則「人獸戀」故事，指美國史密森尼國家動物園（Smithsonian National Park）有一隻母白枕鶴愛上男保育員，並為此殺了想接近求偶的2隻公鶴，讓許多人相當震驚。對此，園方透過臉書出面回應，證實確有此事。

史密森尼國家動物園6日在臉書發文表示，近期在網路瘋傳有白枕鶴愛上自己的男飼養員，確實為一真實故事，但其實這起事件早在2018年就曾有當地媒體報導，沒想到過了三年，再度在網路掀起話題。

根據外媒《People》過去報導，當時飼養員克洛威（Chris Crowe）提到，他和母白枕鶴瓦奴特（Walnut）同在2004年來到該動物園，他每周負責照顧瓦奴特5天。起初，瓦奴特的領域意識強烈，相當排斥與人類互動，並經常做出示威舉動。

不過，克洛威並未放棄，他不斷嘗試各種方法，甚至學著模仿鶴鳥求偶的動作，當瓦奴特揮動翅膀時，他就揮動手臂，花了好一段時間，才終於讓瓦奴特卸下心防，拉近雙方關係，瓦奴特也漸漸對他產生信任。

而當時24歲的瓦奴特，已經到了交配的年齡，卻接連咬死2隻和其求偶的同籠公鶴，考量到白枕鶴為瀕危動物，園方決定讓瓦奴特唯一願意親近的飼養員克洛威，為牠進行人工授精，最後成功產下8隻白枕鶴寶寶。

克洛威指出，自己對於瓦奴特來說，似乎不僅僅是一名飼養員，而是一位「終身伴侶」，而他也計畫會持續照顧瓦奴特；至於這段故事受到眾人關注，他則坦言，其實感覺相當奇怪，但希望社會能因此更加重視鳥類和瀕危物種議題。