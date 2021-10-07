快訊

美最惡名昭彰「黃道十二宮殺手」是誰？調查團稱破解逾50年謎團

網友爆料不止肇逃「還涉賭」 陳柏惟這麼說

愛上男保育員！母鶴為他「咬死2公鶴」 另類人獸戀成功產8子

聯合新聞網 / 綜合報導
美國密森尼國家動物園的母白枕鶴瓦奴特（Walnut），與男保育員克洛威（Chris Crowe）的感情濃厚。 圖擷自instagram
美國密森尼國家動物園的母白枕鶴瓦奴特（Walnut），與男保育員克洛威（Chris Crowe）的感情濃厚。 圖擷自instagram

近日國外網路流傳一則「人獸戀」故事，指美國史密森尼國家動物園（Smithsonian National Park）有一隻母白枕鶴愛上男保育員，並為此殺了想接近求偶的2隻公鶴，讓許多人相當震驚。對此，園方透過臉書出面回應，證實確有此事。

史密森尼國家動物園6日在臉書發文表示，近期在網路瘋傳有白枕鶴愛上自己的男飼養員，確實為一真實故事，但其實這起事件早在2018年就曾有當地媒體報導，沒想到過了三年，再度在網路掀起話題。

根據外媒《People》過去報導，當時飼養員克洛威（Chris Crowe）提到，他和母白枕鶴瓦奴特（Walnut）同在2004年來到該動物園，他每周負責照顧瓦奴特5天。起初，瓦奴特的領域意識強烈，相當排斥與人類互動，並經常做出示威舉動。

不過，克洛威並未放棄，他不斷嘗試各種方法，甚至學著模仿鶴鳥求偶的動作，當瓦奴特揮動翅膀時，他就揮動手臂，花了好一段時間，才終於讓瓦奴特卸下心防，拉近雙方關係，瓦奴特也漸漸對他產生信任。

而當時24歲的瓦奴特，已經到了交配的年齡，卻接連咬死2隻和其求偶的同籠公鶴，考量到白枕鶴為瀕危動物，園方決定讓瓦奴特唯一願意親近的飼養員克洛威，為牠進行人工授精，最後成功產下8隻白枕鶴寶寶。

克洛威指出，自己對於瓦奴特來說，似乎不僅僅是一名飼養員，而是一位「終身伴侶」，而他也計畫會持續照顧瓦奴特；至於這段故事受到眾人關注，他則坦言，其實感覺相當奇怪，但希望社會能因此更加重視鳥類和瀕危物種議題。

動物園 美國

延伸閱讀

恐怖司機？計程車上大聊身家 下車驚覺不對勁她嚇到哭

沒養寵物卻在床底發現「神秘生物」屍體 過來人曝：養過都失蹤

喵星人在說什麼呢？他用「貓語app」翻譯結果超噴飯 網友笑：不愧是貓皇

地球沒有的風貌！這張「月球地形圖」美到猶如奇幻世界

相關新聞

愛上男保育員！母鶴為他「咬死2公鶴」 另類人獸戀成功產8子

近日國外網路流傳一則「人獸戀」故事，指美國史密森尼國家動物園（Smithsonian National Park）有一隻母白枕鶴愛上男保育員，並為此殺了想接近求偶的2隻公鶴，讓許多人相當震驚。對此，園方透過臉書出面回應，證實確有此事。

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

領角鴞、穿山甲是創傷大宗 動物急救站統計今年542隻

每年因傷病送野生動物急救站的案例，都有上百起，特生中心統計發現，2021年截至9月為止，急救站累計處理542隻野生動物，...

日本觀光牧場54隻澳洲鴕鳥集體脫逃 18隻未抓回

日本熊本縣菊池市觀光牧場飼養的大型鳥類「鴯鶓」今天集體脫逃，54隻鴯鶓從壞掉的柵欄跑出去，現在還有18隻尚未尋獲。鴯鶓是...

喵星人在說什麼呢？他用「貓語app」翻譯結果超噴飯 網友笑：不愧是貓皇

對飼養寵物的人而言，都會很好奇自家的毛小孩喵星人，平常到底都在說些什麼呢。最近有位日本網友，嘗試用所謂的貓語翻譯機去理解貓咪說的話，結果回應讓他又好氣又好笑。

袋鼠呆站湖中疑凍僵被困！獲救上岸沒逃跑 1個動作感謝暖男恩人

不少人也認為動物有靈性，早前數名澳洲男子清晨於坎培拉一湖邊運動時，發現1隻袋鼠於湖中呆站，疑因氣溫太低的關係被凍僵，一直發抖未能自行上水。其中兩人見狀，即時走進冰冷的湖水將袋鼠救起，袋鼠獲救後未有驚慌逃走，反而留在原地，捉住救命恩人的手臂似是表達感謝。救援片段獲網友瘋傳讚好，紛紛大讚2名熱心暖男，同時被袋鼠的反應所感動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。