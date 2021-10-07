喵星人在說什麼呢？他用「貓語app」翻譯結果超噴飯 網友笑：不愧是貓皇

對飼養寵物的人而言，都會很好奇自家的毛小孩喵星人，平常到底都在說些什麼呢。最近有位日本網友，嘗試用所謂的貓語翻譯機去理解貓咪說的話，結果回應讓他又好氣又好笑。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「aymusk」最近分享，表示他用了一個「貓語翻譯app」去翻譯自家貓咪所說的話，沒想到出來的東西，是「喂」、「您好」、「看這邊啦」、「喂」等等這些，顯得貓咪一副態度高高在上的樣子。

Aymusk表示，他每天大概會用一兩次貓語翻譯app，本來以為翻出來的東西，頂多是「拿飯飯來」或者「快照顧我」之類的，沒想到實際上的口氣卻比想像中還差，讓他忍不住笑了出來。

許多網友也紛紛表示「自我意識超強笑死」、「不知道是哪個app」、「『喂』也出現太多次了吧」、「有沒有狗語的啊」、「貓皇真棒」、「『喂』後面是『您好』，態度突然變得很和善害我笑了」、「似乎很想得到關愛啊，態度差一點也沒關係」、「感覺很像當你是朋友的貓」、「其實不用特別翻我也懂的」。