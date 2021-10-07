袋鼠呆站湖中疑凍僵被困！獲救上岸沒逃跑 1個動作感謝暖男恩人

不少人也認為動物有靈性，早前數名澳洲男子清晨於坎培拉一湖邊運動時，發現1隻袋鼠於湖中呆站，疑因氣溫太低的關係被凍僵，一直發抖未能自行上水。其中兩人見狀，即時走進冰冷的湖水將袋鼠救起，袋鼠獲救後未有驚慌逃走，反而留在原地，捉住救命恩人的手臂似是表達感謝。救援片段獲網友瘋傳讚好，紛紛大讚2名熱心暖男，同時被袋鼠的反應所感動。

澳洲首都坎培拉仍然寒冷，氣溫徘徊於10度以下。上月尾1個清晨，男子Nic Crowther到伯利格里芬湖（Lake Burley Griffin）運動時，看到1隻野生袋鼠竟在離岸不遠的湖水中呆站，似是因凍僵而不斷發抖，遂立刻聯絡野生動物專家求助。

Nic擔心情況危急，沒考慮太多便與另一名途經的熱心男子走進冰冷的湖水中，合力將袋鼠救回岸上。袋鼠獲救時雖然有點驚慌，但沒有因而掙扎，上岸後獲另一男子幫忙擠乾身上的湖水時，亦一直看著兩名救命恩人。當Nic返回岸上，袋鼠即走上前，伸出雙手抓住他的手臂，似是在表達謝意，並在他身邊逗留了約半小時才離開。

事發時袋鼠在離岸不遠的湖水中呆站，似是因凍僵而不斷發抖。（fb「David Boyd」影片截圖）

剛好行經該處的David Boyd將整個救援過程拍片上載至facebook，旋即獲網友讚好及瘋傳。網友除了大讚Nic和一眾熱心男子的善行，也對袋鼠獲救後的「感恩」反應感到非常溫暖。雖然也有人質疑片中袋鼠並非遇到危險情況，認為牠根本不需救援，甚至指Nic和其他男子或會嚇到牠，不過網友也對袋鼠最終平安上岸感到欣慰。

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