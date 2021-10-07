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獅子去公廁影片瘋傳 門口四圍望霸氣盡現 眼尖網友：一定是公的

香港01 / 李納德
獅子走出公廁時，未有理會在附近拍攝牠的遊客。（Twitter影片截圖）
獅子走出公廁時，未有理會在附近拍攝牠的遊客。（Twitter影片截圖）

去公廁最離奇會遇到甚麼？蛇蟲鼠蟻絕對是小兒科，假如走出來的是頭獅子又會怎樣？印度社交媒體日前瘋傳1段獅子去公廁的影片，地點疑是1個動物園區內，有旅客「野生捕獲」1隻剛剛從公廁走出來的獅子，牠四處張望但未有將人類放眼內，過了一會才離開。有眼利網友爆笑稱該頭獅子入了男廁，「證明牠是男的」。不過，有印媒指片中的獅子較印度的亞洲獅體型小，翻查發現影片事發地點其實是非洲坦桑尼亞的國家公園

人有三急去公廁，開門卻撞正百獸之王，會不會發生什麼事？日前印度動保組織「WildLense Eco Foundation 」在Twitter分享1條有趣影片，有隻獅子從公廁走出來，笑言「廁所對人類來說不一定安全」，有時會被其他生物使用。畫面雖然令人嚇一跳，但許多網友愈看愈想笑。

片段中有群遊客在行駛中的車輛上拍風景，接近1個公廁時，發現有隻獅子走了出來。獅子未有理會遊客，在廁所門前停了一會，四圍打量一下就往叢林方向移動。當地傳媒指事發地點應該是個野生動物園區，一班遊客正乘坐旅遊車移動。

獅子走出公廁時，未有理會在附近拍攝牠的遊客。（Twitter影片截圖）
獅子走出公廁時，未有理會在附近拍攝牠的遊客。（Twitter影片截圖）

網友笑言公廁佔用的土地很可能曾經是獅子的天然洗手間，「人類佔領來起公廁，獅子是去檢查人有沒有好好維護牠的廁所」、「這隻獅子想保持周圍環境潔淨」。有眼利網友發現公廁上面其實有指示牌，展示男女廁的方向，獅子當時走了入男廁，「牠一定是男的」，又有人提醒影片告誡大家，「如果到叢林探險，別胡亂行入公廁」。

片段未有標明事發地點，但拍片的遊客全程都用英語溝通，有印媒指他們沒有印度口音，影片中的獅子體型較印度的亞洲獅為小，認為事發地點並非印度。翻查過後，原來片段最早上傳於9月18日，事發地點是非洲坦桑尼亞的塔蘭吉雷國家公園（Tarangire National Park），有遊客發現獅子去了入公廁，在附近待了5分鐘才拍到牠離開的畫面。

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文章授權轉載自《香港01》

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