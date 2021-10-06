【動物冷知識】毛茸茸河狸破壞力驚人 門牙含鐵質鋒利又抗酸蝕

哈囉大家好，我是帽帽！

今天我們來看看動物牙齒的冷知識吧！

河狸的門牙由前側由堅硬的琺瑯質以及背側較柔軟的牙本質所組成，透過啃咬木頭的方式將門牙磨利成鑿狀，讓他們能夠更輕易的咬斷樹木。

所有一角鯨口中均缺乏具功能性的牙齒，大多數雌鯨甚至終生無齒。一角鯨似乎是將獵物吸入口中後整個吞下，而不是使用長牙來戳刺獵物。

☁︎ our lovely aquatic of the day is the narwhal ( monodon monoceros) !

☁︎ they say to go cloud watching today if the sky is just right ! if not, suffer. KIDDING PLS if not go watch your favorite movie with some snacks :3 pic.twitter.com/mhc6vbvkPw — daily aquatic lovelies ༚.° (@aquaticluvsuotd) September 29, 2021

獐於1870年代被引入英國後，因為他們牙齒外觀與歐式吸血鬼形象類似，獐又被英語國家人士迷信地稱作「吸血鬼鹿」。

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