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【動物冷知識】毛茸茸河狸破壞力驚人 門牙含鐵質鋒利又抗酸蝕
哈囉大家好，我是帽帽！
今天我們來看看動物牙齒的冷知識吧！
河狸的門牙由前側由堅硬的琺瑯質以及背側較柔軟的牙本質所組成，透過啃咬木頭的方式將門牙磨利成鑿狀，讓他們能夠更輕易的咬斷樹木。
所有一角鯨口中均缺乏具功能性的牙齒，大多數雌鯨甚至終生無齒。一角鯨似乎是將獵物吸入口中後整個吞下，而不是使用長牙來戳刺獵物。
☁︎ our lovely aquatic of the day is the narwhal ( monodon monoceros) !— daily aquatic lovelies ༚.° (@aquaticluvsuotd) September 29, 2021
☁︎ they say to go cloud watching today if the sky is just right ! if not, suffer. KIDDING PLS if not go watch your favorite movie with some snacks :3 pic.twitter.com/mhc6vbvkPw
獐於1870年代被引入英國後，因為他們牙齒外觀與歐式吸血鬼形象類似，獐又被英語國家人士迷信地稱作「吸血鬼鹿」。
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