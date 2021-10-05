寒冬沒暖氣只能窩電毯取暖 獨居奶奶拒住老人院「不能丟下愛犬」

獨居老人由於身體退化和自理生活困難，常常釀成悲劇。一名獨居的老奶奶罹失智症，家人要送她到照護機構，她不願和愛犬分開而拒絕。最後終於尋得一間可接納寵物的老人院，終於能和心愛的狗狗安穩地共度餘生。

yomi Dr.報導，90歲的瀨川安江女士獨居，身邊只有約克夏混種愛犬「ミック」作伴，瀨川女士患有輕度失智症，雖然有請日間照護，但日常生活逐漸陷入困難，尤其用火上具危險性，好幾次差點出事。住在東京的兒子雖然頻繁返家探望，卻無法時時刻刻照料。

兒子擔心引發火災，把瓦斯爐、暖爐等會用到火的家電都撤走，只剩空調機可取暖；但瀨川女士時常去按壓遙控器，幫她買新的馬上又弄壞，兒子索性放棄。

由於家裡沒有可生火的器具，在寒冬裡只能吃冷便當、和ミック一起窩在電毯裡取暖。受失智症的影響導致瀨川女士多次跌倒，也漸漸無法自行服藥。

在日本失智獨居老人凍死的案例並不少見，家人擔心這樣下去瀨川女士的身體愈來愈糟，勸她到老人專門照護機構接受照顧，她卻強烈拒絕，理由是「不願丟下ミック」，瀨川過去曾任寵物飼育員，非常愛狗，ミック對她來說相當重要。瀨川的兒子也是愛狗之人，告知母親會好好照顧ミック，仍無法說服她和愛犬分開。

之後家人終於找到一間位於橫須賀的老人院，能夠接受寵物一起入住，當時是寒冷的二月，趕緊向該院提出申請。院方派人前往瀨川女士的住所，根據她的現況進行評判，認定有緊急入院的需求，立刻空出一間房讓瀨川和ミック入住。當時6歲的ミック還是年輕愛玩的年紀，很快就跟院內的另一隻狗狗「文福」打成一片。

瀨川女士和ミック在老人院裡開心生活。圖取自yomi Dr.

瀨川女士和ミック的新生活順利展開，但很快面臨新的問題，就是瀨川會把人的食物餵給ミック吃。早年給家犬吃剩菜剩飯是常見的事，但現代醫學研究顯示，對狗來說大多數人吃的食物都有害健康，高糖高鹽會毀壞肝腎、熱量過高導致過胖等等，形同慢性餵毒。

對老年人來說，他們沒有這樣的知識，也不接受這種觀念，像是瀨川女士也是難以接受，即使聽進去也會因失智馬上忘記，所以她依然持續給ミック餵人吃的食物，會把部分餐點或零食偷藏在口袋帶回房間餵食，甚至怕工作人員發現會囉唆，還會偷偷進行。

該老人院的職員只能不斷教育入住者，要和愛犬一起幸福生活，守護狗狗的身體是必要的，狗狗健康長壽才能陪伴主人更長的時間，共度更多快樂的時光。經過3年來的教育，瀨川女士幾乎不再給ミック人類的食物了，ミック只吃飼料和狗專用的零食，也因此即使已屆9歲老齡仍相當健康有活力。

另一方面，瀨川女士的失智症惡化地很緩慢，在冬暖夏涼、有熱騰騰三餐的老人院裡有精神地生活著，和ミック形影不離，兩人宛如親子般的幸福生活仍持續下去。