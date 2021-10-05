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跟狗狗一起出門採購意外走失 7年後飼主接陌生來電秒淚崩

香港01 / 撰文：何東緯
Bourgoignie從沒想過，可以與狗狗重遇。（Brigitte Bourgoignie）
Bourgoignie從沒想過，可以與狗狗重遇。（Brigitte Bourgoignie）

狗狗不懂說人話，替牠們植入晶片，這會是在牠們走失時最可靠的依據。

這宗走失愛犬的故事，來自美國佛羅里達州的Brigitte Bourgoignie所分享出來。Bourgoignie表示，在7年前她帶着7歲大的魔天使犬Sissi去買東西，沒想到卻走失了，從此音訊全無。直到今年9月尾，Bourgoignie收到一通電話，令她頓時眼淚滿臉。

現年65歲的Brigitte Bourgoignie向傳媒表示，自從7年前愛犬Sissi走失，並遍尋無果時，她在心底裏已打定輸數，再也沒法找回愛犬了。Bourgoignie指在2014年時，她帶着當時已7歲的魔天使犬Sissi去買東西，沒想到牠卻突然跑走了。

Bourgoignie花了好幾個月時間，用盡一切方法，搜查家裏每一個角落，向鄰居逐家逐戶打聽，更在路邊張貼街招告示，但始終沒有狗狗Sissi的消息。「我心裏已作了最壞打算，我想牠是沒法活下來了，因為牠實在太嬌小脆弱了。」

沒想到在7年後，Bourgoignie收到一通來自1200公里外的電話，電話中這位女性Kelly Weissinger提起一個她既熟悉又陌生的名字。Sissi的樣子與聲音，一瞬間在她腦裏再次縈迴，令她禁不住哭了出來。

Kelly Weissinger在接受傳媒訪問時表示，她在9月尾時，於密西西比州的Easthaven，發現一隻很瘦弱的狗狗，於是給了牠東西吃，並帶牠去看獸醫。在獸醫檢查下，發現牠體內有晶片，原來牠是有主人的！

Kelly在尋狗群組裏，分享了她找到一隻走失狗的訊息，聯絡到Bourgoignie後，並找來Brandon Tyler幫忙，準備送狗狗回主人身旁。

Tyler帶着Sissi，從密西西比州開車到佛羅里達州。接近1200公里，需時約16小時。 （16 WAPT）
Tyler帶着Sissi，從密西西比州開車到佛羅里達州。接近1200公里，需時約16小時。 （16 WAPT）

獸醫在看到Sissi時，發現牠身體很虛弱，身上有跳蚤，雙眼有白內障問題，而且聽覺似乎也有問題。這7年來，Sissi是一直流浪街頭？還是曾有人收養牠？沒有人知道答案。

Tyler曾遇走失過愛貓，因此很明白想見回愛寵的感覺。所以他不介意開16小時車，將狗狗送回主人身邊。Tyler更貼心地為Sissi買來毛公仔，讓牠在長途車程時不會感到悶。從Google Map裏顯示，這個跨州之旅路途很離遠。當初，Sissi是怎樣走到這地方的？

Tyler貼心地為Sissi買來毛公仔，讓牠在長途車程時不會感到悶。（16 WAPT）
Tyler貼心地為Sissi買來毛公仔，讓牠在長途車程時不會感到悶。（16 WAPT）

電視台全程拍下Bourgoignie與愛犬Sissi重逢的畫面，Bourgoignie 表示，她實在不知道Sissi是怎麼從佛羅里達州走到密西西比州的，也不知道牠在過去這7年裏做了什麼。只是，當她與Sissi重逢後，便安排好接下來的所有時間，都會陪伴Sissi身旁。

Bourgoignie本身是一位兒童讀物的作者，「我想寫一本與Sissi有關的書，向孩子們解釋，當你失去所愛的人時，心底仍要抱着希望，以及積極的一面。奇蹟，是隨時可能發生的。」

另外，Bourgoignie在接受訪問時表示，由於她本身來自法國，因此一直以來她與Sissi交談時都是用法語，但Sissi在美國流浪了7年，她打趣地表示，很想知道現在的Sissi是否已能聽懂英語！「我希望牠能一直伴在我身旁，再活多五年可以嗎？」

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文章授權轉載自《香港01》

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