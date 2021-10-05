寵物知識+／喵星人其實很玻璃心？解析貓咪鮮為人知的5大心理

每個養貓的人都知道，貓咪有種神奇的渣男（？）魅力。平常吃你的住你的，還常常又跩又冷淡讓你恨的牙癢癢。但偏偏一旦牠睜著那圓滾滾大眼睛看向你（通常是有求於你時）你就會瞬間腿軟投降。

但在這些游刃有餘的外表下，貓咪的內心世界到底是怎麼樣的呢？今天我們就來介紹渣男的內心，哦，不。我是說，介紹5個你可能不知道的靠北貓咪心理。

靠北貓咪心理一：貓只會對人類頤指氣使

貓咪不是天生愛喵喵叫的生物……我的意思是，貓咪不會對同伴喵喵叫，牠們只對人類喵喵叫，而且科學指出：牠們不但叫得很起勁，還（心機地）叫得很嗲！

你現在聽到的那些喵喵聲，無論是撒嬌、命令、抱怨、哀求……全．部．都．是特地用來聲控人類的！

沒錯，為了能夠有效命令看不懂貓咪肢體語言的愚蠢人類，每隻貓都絞盡腦汁為家裡那隻無毛生物開發出一套聲控操縱系統，而且通常還會搭配眼神和走位。

而且，這通常很有效。

可惜的是，每個人類與貓咪程序員採用的協定不同，目前每隻貓的喵喵叫系統彼此之間尚不相容，或許等貓咪解決程式相容性的那一天，就是喵星人聯合統治地球之時吧！

靠北貓咪心理二：貓很玻璃心

貓咪是天生的獵人，完美的小動物殺手，擁有絕佳的動態視力以及高精度可比雷達的耳朵。貓咪的小短腿爆發衝刺速度可高達時速48公里，相較之下，人類奧運一百公尺短跑最高紀錄是時速44公里，都還輸給貓咪呢！什麼小鳥蟑螂老鼠爬蟲類通通都逃不過他的魔爪——貓咪當之無愧，是小型掠食者中的高手高手高高手。

但，同時，貓也非常容易受挫。

當長期都抓不到獵物時，貓咪會產生巨大的心理挫折感。

沒錯，你手中的逗貓棒，對貓咪來說可是正經八百的一場狩獵。所以鏟屎官們，收起你們的邪惡小手，陪玩遊戲時，請不要（過度）捉弄主子喔！

切記切記，陪玩遊戲時，最後一定要讓貓咪抓到他的獵物！雖然貓咪如今已經金盆洗手，改行在家當主子了，但是狩獵帶來的成就感，仍然是貓咪自信不可或缺的一部分哦！

所以啦，用雷射筆陪玩的奴才們注意了！等貓咪開始對目標物感興趣後，請替換成實體物品，最好是可以讓貓又撲又咬又抱的，這樣才能讓主子有狩獵成功的滿足感哦！

總之，讓我們一起守護主子脆弱的小心靈吧！

靠北貓咪心理三：貓痛恨任何改變

你說牠們龜毛也好，墨守成規也好，但貓咪就是忠於習慣的動物，牠們喜歡在固定的時間與地點做固定的事，任何牠們預期之外的改變，都會讓牠們焦慮感飆升。

不過也因為這樣，頑固的貓咪同時也是非常守時的種族，這樣精準的時間觀念加上固執的習慣，會蹦出什麼完美組合呢？

沒錯，全自動毛絨絨生物貓鬧鐘！

貓咪鬧鐘有著高超的煩人技巧和近乎百分百的成功率，一直以來廣受業界口碑相傳呢！

其不達目的不罷休的敬業程度罄竹難書（稱讚語氣），手段包含：呼嚕嚕、喵嗷嗷、踩你臉、跳你肚、狂嚎叫、磨爪子、啪啪啪弄翻一切東西……

而且貓鬧鐘啟動方式非常簡單：把你的行程納入貓咪的行程。具體來說，你只要把餵食時間定在起床時間，或是在貓咪凌晨5點成功把你叫起床後給牠食物吃。

在那之後的每一個早上的同一個時間點，牠們就會使命必達的準時挖你起床（真相是：餵牠吃飯）。

如果維持每天正常早起的作息是你一直以來的渴望，輕鬆一匙貓食，就能享受到早晨被毛絨絨爪子拍醒的尊榮服務喔！

靠北貓咪心理四：貓是追求CP值的8+9

一般來說，貓咪不輕易打架。事實上，牠們是極力避免肢體正面衝突的物種。

這跟貓咪的習性有關。如果在成年時就獨來獨往的貓咪，第一考量當然是維持健康，畢竟一旦受傷，貓可是沒有任何同伴可以幫忙狩獵或保護牠的。

這也是為什麼，貓咪平常這麼愛巡視地盤的原因，牠們到處磨蹭留下自己的氣味，就是為了遠遠警告眾貓：我劃線了喔，別過來喔！越線剁手手！

但出來混，總是要還的。當貓咪必無可避狹路相逢的時候，牠們會拋掉一切從容使出各種嗆聲，只為了不擇手段地嚇退對手，避免可能發生的親身肉搏。

嗆聲伎倆1：裝大尾。

人類的標配是左青龍右白虎，而貓咪的概念比較樸實無華一點：不惜一切增加高度，誰更高誰就贏！

嗆聲伎倆2：秀恐嚇。

比起人類含蓄的劃脖子恐嚇手勢，貓咪的方式顯然更為進階，牠們會盯著對手，用怪異的角度歪過脖子，往前一步，再歪另一邊，意思大概就是：洗乾淨你的脖子等著，老子會咬上去。

嗆聲伎倆3：無限嗆聲。

簡單來說，可以化約為「來啊來啊！」、「來啊來啊！」的喵聲版。基本上，在貓咪打架時這種互相嗆聲就佔了90%的時間，此時貓咪心裡都在瘋狂祈禱，對方趕快被自己的音量嚇跑。

但如果對方就是不識好歹，居然還沒有被嚇倒，牠們就會採取最後手段了。

出拳！

如果真的非常不幸地遇上戰意超強的對手，自己又不能或不願抽身後退的情況時，貓咪就會採取終極方法：近身肉搏來解決紛爭。

不過即使到了終極肉搏階段，貓咪也是點到為止，很快分勝負，下手也都保持分寸，不會真的用生死去拼鬥，抓著對方往死裡揍。畢竟除了揍扁對手得不到好處，還可能額外增加自己受傷的風險，追求CP值的貓主子清楚知道：與其花那個力氣，還不如留著體力裝可愛，去野外碰瓷下一個鏟屎官呢！

靠北貓咪心理五：貓（可能）覺得你是個怪咖室友

大約9000年前，貓咪開始「馴服」人類的遠古祖先，並成功地從剛開始的假裝兼差捕鼠工，一路晉升到家裡四肢不動的萬歲爺。

直到21世紀的今天，貓咪已建立了橫跨全球五大洲的偉大版圖，全球數以千萬計的鏟屎官都心甘情願為養活與討主子歡心而奔波。

那麼，擄獲無數鏟屎官之心的喵星人，是如何看待人類的呢？

有生物學家認為，貓把人類當成了長相奇怪、沒有敵意的巨型貓。但這無法解釋為什麼貓咪會用叫聲指揮人類，對同類貓咪卻不會。另一個看法則認為，貓咪將人類視為他們的擬父母，但實際真相究竟是什麼，目前還沒有定論。

但我們目前已知的是：儘管在貓眼中人類怪了點，但貓咪還是願意與人類分享居住空間，至少「室友」這個名分是有的。除此之外，研究顯示：貓咪其實喜歡與依賴人類，在面對食物與玩具的誘惑時，50%的貓咪選擇了與人類互動；在陌生的環境裡，三分之二的貓咪會先去找鏟屎官，再去探索環境。

原來人類對貓咪來說，是有點喜歡又有點依賴的室友，至於「偉大的主人」什麼的，這種概念顯然是不用指望貓咪有的。但為什麼說是「怪咖室友」呢？

從貓咪的角度想想，貓咪習慣獨行、重視地盤與個人空間，以打獵維生，是用肢體語言溝通的掠食者。所以對牠們來說，人類的各種行為無疑是詭異的。

人類視角再正常不過的生活：

貓咪的解讀卻是這樣：

儘管如此，高冷的貓咪仍是有一顆非常溫暖的心。有些貓咪甚至會為不會打獵的（沒路用）室友擔心，特地獻上剛抓來的獵物，為人類提供學習打獵的機會。

總體而言，儘管有著這樣那樣的文化誤會，相互之間有著謎之解讀的貓咪與牠們的鏟屎官們，仍然在世界各地一起過著和諧友愛的同居生活，真是可喜可賀，可喜可賀。

看完這些貓咪的靠北心理，有沒有覺得背後的原因真是好溫馨好感動呢？無論貓主子心理如何想，身為貓奴的我們，對貓咪的愛永遠深沉，對吧！

本圖文摘自SwiTube｜靠北的貓咪心理，經作者授權轉載，以上內容引自《喵星人忙什麼2：貓咪相處守則 X NG行為 X 貓奴的心理必修》