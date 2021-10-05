影／貓逃避洗澡怎麼辦？他設「古典陷阱」成功拐吃貨貓進浴室

許多貓狗飼主都知道，這些喵星人汪星人總是不喜歡洗澡，每次要把他們拐到浴室，都要費上一番功夫。最近有位日本網友，就用一招「古典」的招式，成功引誘自家喵星人進浴室。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「chinbrick」最近分享，表示他家的貓察覺到飼主好像準備要他洗澡，因此刻意逃避的樣子。於是為了對付他家的貓，他就把飼料一顆顆灑在通往浴室的道路上。

結果這招簡單的古典陷阱，還真的引誘貓咪上鉤。當貓咪一口口吃著飼料，完全踏進浴室後，chinbrick就迅速把木門拉上，讓貓咪困在裡頭跑不掉。chinbrick表示，這隻貓有五公斤重，平常就很愛吃，這次會中這招陷阱，讓他瞬間覺得未免也太傻，忍不住笑了出來。

其他網友也紛紛表示「好可愛喔」、「為什麼要對貓貓這樣」、「貓貓好像對該不該吃最後一顆，離浴室更接近而苦惱著」、「看這個讓我疲勞都沒了」、「居然有貓會上這種當」、「我以前也對狗狗做過一樣的事」、「下次我也來試試看」、「關門的瞬間太好笑了」、「我家會避免他們亂來，都用毛巾包起來抱進浴室」。