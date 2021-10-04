台灣黑熊野放最長監測 Mulas小熊返回山林405天全記錄

108年7月台東林管處接獲台東海瑞鄉廣原村大埔部落族人通報拾獲落單台灣黑熊幼熊，毫無經驗的台東處團隊扛起幼熊照養重責，將幼熊命名為「Mulas」，歷經公私部門10個月攜手努力，在人工照養環境下讓Mulas健康成長，並建立台東在地野訓場，Mulas通過各項野放評估成功返抵山林後，配戴的衛星追蹤頸圈穩定傳回訊號，總計追蹤時間405天，是台灣黑熊野放後最長也是最完整的監測資料。

台東林區管理處今天發表歷經十個月的拍攝與近一年製作的「Mulas Kulumaha! 返抵山林」紀錄片，記錄Mulas自收容、照養、野訓到野放，295天在人類世界的歷程，更包含台灣黑熊保育史上首次不同胎幼熊併籠照養的珍貴影像。台東林管處表示，希望透過廣原幼熊Mulas回家的影像故事，讓大眾更了解台灣黑熊保育及野生動物救傷工作。

林務局長林華慶指出，Mulas的成功野放與追蹤是台灣首例，這項台灣黑熊保育工作的重要里程碑，台東林管處以生態保育行政機關的角色，不畏挑戰，勇於承擔從安置、照養到野放的大部分工作，並透過職能提升及資源整合完成，林務局也在過程中給予最堅強的支持，未來亦將持續透過公私協力及跨域合作的模式，落實瀕危野生動物保育行動方案，讓瀕危物種都能逐步脫困。

台東林管處說，從尋回的頸圈下載的完整資訊與衛星回傳Mulas定位點資料綜合分析，發現剛野放後的第一個月是關鍵的探索期，Mulas積極尋找合適的棲地，海拔及活動量變化都很大，首月活動範圍估算大於20平方公里，野放後3至6個月Mulas已經適應當地環境，也建立自己的領地並維持穩定活動區域，核心活動範圍有集中縮小的趨勢，每月活動範圍約2.5平方公里以下。