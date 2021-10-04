快訊

台股下挫逾百點 法人建議投資人「超前部署」

解開感覺受體之謎 兩位諾貝爾醫學獎得主都有台灣淵源

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狗狗倒吊窗台邊發出悲鳴 警方破門揭令人震驚真相

香港01 / 何東緯
俄羅斯的Tutaev，日前有人聽到有狗狗傳來淒慘的叫聲，抬頭時才發現，一隻狗倒吊在窗台外，情況相當危險。 圖／Рада – собака из Тутаева
俄羅斯的Tutaev，日前有人聽到有狗狗傳來淒慘的叫聲，抬頭時才發現，一隻狗倒吊在窗台外，情況相當危險。 圖／Рада – собака из Тутаева

「可以不愛，但請別傷害。」這宗令人髮指的消息，來自俄羅斯的一個小鎮。從影片截圖中可看到，一隻瘦削的狗，在窗台邊倒吊着。幸好有途人及時發現並找來長梯，才成功將狗狗救起。只是，當警方拍門了解情況時，才揭發這宗冷血事件！

日前在俄羅斯有隻狗狗試圖從公寓的窗台跳樓，結果半倒掛在護欄邊，情況相當危險。幸好附近居民見狀後，即時找來長梯，並爬上去助狗狗脫困。當大家還不能理解，為何狗狗作出此舉動時，警方已破門而入，並揭發原來這是宗令人髮指的事件。

當地動保組織人士，已向警方提告Rada的主人虐待動物，而已有義工接管了Rada的監護權。義工指目前Rada的健康情況已經有所改善，每當有人靠近時，牠都會上前討摸，是隻很乖巧的狗狗。待牠完全康復時，便會開放認養。義工表示：我們希望牠能找到一個永遠的家，在那裏牠可以感受到愛和關懷！

延伸閱讀：

巨蜥霸氣外表似恐龍　內心卻擁有狗靈魂　5個撒嬌行為攻陷媽媽心

流浪狗媽媽分娩前跑到獸醫診所門外求助　狗爸爸人性舉動全場感動

文章授權轉載自《香港01》

俄羅斯 流浪狗

相關新聞

狗狗倒吊窗台邊發出悲鳴 警方破門揭令人震驚真相

「可以不愛，但請別傷害。」這宗令人髮指的消息，來自俄羅斯的一個小鎮。從影片截圖中可看到，一隻瘦削的狗，在窗台邊倒吊着。幸好有途人及時發現並找來長梯，才成功將狗狗救起。只是，當警方拍門了解情況時，才揭發這宗冷血事件！

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

台灣黑熊野放最長監測 Mulas小熊返回山林405天全記錄

108年7月台東林管處接獲台東海瑞鄉廣原村大埔部落族人通報拾獲落單台灣黑熊幼熊，毫無經驗的台東處團隊扛起幼熊照養重責，將...

好狗命！退役賽犬跟著新飼主共乘商務艙 空服員為它慶生

退役賽犬路易士（Lewis）九月底不只搭乘商務艙從澳洲前往義大利，還在機上開心慶生。

寵物知識+／寵物一天該吃幾餐？ 幼犬貓怎麼餵？完整餵食守則看這篇

剛從中途之家領養了一隻很乖的狗狗貓貓，或是剛獲得了一隻好可愛的小狗、小貓，到家之後，你才發現你並不知道牠們一天該吃幾餐？ 該吃多少？ 幼犬幼貓又該如何餵食？ 上FB詢問寵物社團，大家都很熱心，但是每個人給的答案都不太一樣，到底該怎麼做呢？

台南官田名產菱角正盛產 水雉復育有成歡迎遊客參觀

台南官田特產菱角種植與水雉的復育，原遭五月乾旱嚴重影響，所幸六月連日大雨解圍。官田區長陳仁偉說，中秋節後菱角進入採收，水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。