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狗狗倒吊窗台邊發出悲鳴 警方破門揭令人震驚真相
「可以不愛，但請別傷害。」這宗令人髮指的消息，來自俄羅斯的一個小鎮。從影片截圖中可看到，一隻瘦削的狗，在窗台邊倒吊着。幸好有途人及時發現並找來長梯，才成功將狗狗救起。只是，當警方拍門了解情況時，才揭發這宗冷血事件！
日前在俄羅斯有隻狗狗試圖從公寓的窗台跳樓，結果半倒掛在護欄邊，情況相當危險。幸好附近居民見狀後，即時找來長梯，並爬上去助狗狗脫困。當大家還不能理解，為何狗狗作出此舉動時，警方已破門而入，並揭發原來這是宗令人髮指的事件。
當地動保組織人士，已向警方提告Rada的主人虐待動物，而已有義工接管了Rada的監護權。義工指目前Rada的健康情況已經有所改善，每當有人靠近時，牠都會上前討摸，是隻很乖巧的狗狗。待牠完全康復時，便會開放認養。義工表示：我們希望牠能找到一個永遠的家，在那裏牠可以感受到愛和關懷！
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文章授權轉載自《香港01》
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