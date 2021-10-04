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好狗命！退役賽犬跟著新飼主共乘商務艙 空服員為它慶生
多數人終其一生都沒搭過國際航班的商務艙，但退役賽犬路易士（Lewis）九月底不只搭乘商務艙從澳洲前往義大利，還在機上開心慶生。
路易士的飼主從澳洲收容所Greyt Grays Rescue領養牠後，就舉家搬遷到義大利。路易士原本要被放進新加坡航空公司的貨艙，但航空公司發現當天機位很空，就將路易士安置到搭乘商務艙飼主的身邊。
Greyt Grays Rescue在社群平台透露機組人員稱路易士是他們看過最棒、訓練有素的狗，甚至拿糕點、生日牌為牠慶生，笑說：「路易士被寵壞了。」
網友讚許新加坡航空公司寬待老狗的方式表示：「他們讓路易士坐商務艙！好棒的故事！對路易士來說真是一次大冒險」、「令人印象深刻的經歷！幸運的狗狗能乘坐商務艙，真是不錯的生日禮物。希望我的狗也能得到這種款待」
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