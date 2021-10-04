寵物知識+／寵物一天該吃幾餐？ 幼犬貓怎麼餵？完整餵食守則看這篇
剛從中途之家領養了一隻很乖的狗狗貓貓，或是剛獲得了一隻好可愛的小狗、小貓，到家之後，你才發現你並不知道牠們一天該吃幾餐？ 該吃多少？ 幼犬幼貓又該如何餵食？ 上FB詢問寵物社團，大家都很熱心，但是每個人給的答案都不太一樣，到底該怎麼做呢？
其實寵物的年紀，決定了牠們每天吃飯的份量及頻率。
幼犬幼貓
幼犬幼貓大概在八週齡至十周齡之間斷奶，所以盡量不要在這之前讓牠們跟媽媽分開，除非有不可抗拒的因素。 母乳有非常多獨特的營養素，是補品、配方奶無法取代的，像是很多疾病的抗體都需要透過母乳取得，因此母乳是無可比擬的。
除此之外，從出生到八週齡左右也是幼犬幼貓最重要的社會化階段。 跟在媽媽身邊可以讓寶寶們學會很多重要的社交禮儀跟生存技能，像是如何喝水、洗臉、保護同伴、跟同伴玩耍、跟媽媽互動等。 媽媽也會教導幼犬幼貓們哪些是該戒掉的壞習慣，像是不能亂咬、不能亂吸允之類的。 很多狗狗貓咪長大之後還有吸允毯子的習慣的，可能就是因為太早離開媽媽跟兄弟姊妹所造成的。
如果寶寶真的不幸在自然斷奶前就跟媽媽分開的話，可以餵食該品種對應的配方奶。
寶寶們在六周齡的時候開始長乳牙，所以在吃奶之餘，可以慢慢讓牠們吃一點乾飼料習慣味道，牠們已經有牙齒了，所以不太需要泡軟。 未滿六周齡的幼犬幼貓其實也可以吃乾飼料，讓牠們慢慢習慣飼料的味道，但是要用溫水泡軟乾飼料再餵食。 八周齡斷奶之後就可以餵食飼料了。
還未滿六個月的幼犬、幼貓，一天需要餵食四次以上。 千萬不要放一大碗吃一整天，牠們容易過度進食養成壞習慣，也會造成未來易胖的體質。 長大之後也比較常出現挑食的情形，未來如果有需要更換食物也會比較困難。
六個月至十一個月大的幼犬、幼貓可以改成一天三餐；成犬、成貓則是可以一天二至三餐。
購買飼料須符合年齡
幼犬、幼貓的飼料一定要依年齡購買。 標榜全年齡的食物其實並不恰當，這類型的飼料通常只適合健康的成年動物食用，而老年跟幼齡的動物是不適合的。 成長階段跟年齡層的不同，身體所需的營養素、礦物質跟維他命的比例也都不盡相同，所以幼犬幼貓的飼料，跟成犬成貓、老年寵物都要不一樣才行。 就如同人類，家中長輩吃的食物跟嬰幼兒吃的食物並不會完全一樣是相同的道理，食物是需要依年齡做調整的。
幼犬的飼料務必要符合體型，大型犬幼犬只能吃專為牠們準備的大型犬幼犬飼料。 牠們的礦物質需求、鈣跟磷比例的需求跟小型犬幼犬完全不一樣。 餵錯食物的話，會影響發育，未來也可能會生病。
幼犬幼貓也盡量不要餵食主人自己煮的鮮食，除非有營養科獸醫師指導，否則非常難做到營養均衡。
可以放一大碗讓牠們吃一整天嗎？
最好不要。在野外，犬貓是機會主義者。 牠們知道並不是餐餐都有著落，所以無時無刻都會擔心下一餐在哪裡。 當有食物出現在牠們面前時，牠們會暴飲暴食，才不用擔心明天沒飯吃。 如果在家中也是放一大碗吃一整天的話，就容易養成吃太多的壞習慣，就容易胖，也容易有內分泌方面的疾病。 但是也有另一種情形，有些寵物會出現愛吃不吃、或是挑食的現象。 尤其是如果牠們知道主人會餵食更好吃的零食，那就等零食就好了，也就不會去吃那些放一整天的食物了。
相反來說，當寵物有固定飲食時間的話，牠們就少一件事情需要擔心，也就少一個緊迫的元素。 主人外出、家中有新的成員、新的家具、新的鄰居、新家等，都會讓寵物感到緊張、變得很警戒，而固定的吃飯時間則會讓牠們多一份安全感。 因此，規律的餵食時間可以讓牠們更能適應居家生活，有任何變化牠們也比較不容易緊張。 而且固定時間進食，也讓飼主能夠更方便的觀察寵物的食慾變化，像是突然沒有食慾、或是突然食量暴增，都可能是生病的症狀。
一天要吃多少份量？要吃幾餐？
成貓成犬可以一天兩至三餐。 一天兩餐比較適合上班族的時間；早上上班前餵食第一餐，下班回到家放第二餐，方便飼主掌控時間。 如果家裡長時間都有人在，寵物也可以一天吃三餐。 規律的餵食是最大的重點，不能一下一天兩餐、一下一天三餐。 而且，一整天餵食的量是要固定的，可以依照飼料包裝上的指示給予，也可以依照獸醫師的指示給予。 如果一天建議吃100公克，分成一天兩餐的話，就是一餐50公克；如果是一天三餐的話，就是一餐吃33公克，以此類推。
民以食為天，寵物也是如此。 但是因為天性，牠們容易過食，所以飼主在餵食的次數跟份量的管控上，一定要有紀律的執行，以免寵物過胖、生病。
本文經原作者授權同意轉載自Furtune毛知音|寵物一天該吃幾餐?幼犬幼貓又該怎麼餵食?
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