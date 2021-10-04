寵物知識+／寵物一天該吃幾餐？ 幼犬貓怎麼餵？完整餵食守則看這篇

剛從中途之家領養了一隻很乖的狗狗貓貓，或是剛獲得了一隻好可愛的小狗、小貓，到家之後，你才發現你並不知道牠們一天該吃幾餐？ 該吃多少？ 幼犬幼貓又該如何餵食？ 上FB詢問寵物社團，大家都很熱心，但是每個人給的答案都不太一樣，到底該怎麼做呢？

其實寵物的年紀，決定了牠們每天吃飯的份量及頻率。

幼犬幼貓

幼犬幼貓大概在八週齡至十周齡之間斷奶，所以盡量不要在這之前讓牠們跟媽媽分開，除非有不可抗拒的因素。 母乳有非常多獨特的營養素，是補品、配方奶無法取代的，像是很多疾病的抗體都需要透過母乳取得，因此母乳是無可比擬的。

除此之外，從出生到八週齡左右也是幼犬幼貓最重要的社會化階段。 跟在媽媽身邊可以讓寶寶們學會很多重要的社交禮儀跟生存技能，像是如何喝水、洗臉、保護同伴、跟同伴玩耍、跟媽媽互動等。 媽媽也會教導幼犬幼貓們哪些是該戒掉的壞習慣，像是不能亂咬、不能亂吸允之類的。 很多狗狗貓咪長大之後還有吸允毯子的習慣的，可能就是因為太早離開媽媽跟兄弟姊妹所造成的。

如果寶寶真的不幸在自然斷奶前就跟媽媽分開的話，可以餵食該品種對應的配方奶。

幼貓幼犬跟在媽媽身邊可以讓寶寶們學會很多重要的社交禮儀跟生存技能。ingimage

寶寶們在六周齡的時候開始長乳牙，所以在吃奶之餘，可以慢慢讓牠們吃一點乾飼料習慣味道，牠們已經有牙齒了，所以不太需要泡軟。 未滿六周齡的幼犬幼貓其實也可以吃乾飼料，讓牠們慢慢習慣飼料的味道，但是要用溫水泡軟乾飼料再餵食。 八周齡斷奶之後就可以餵食飼料了。

還未滿六個月的幼犬、幼貓，一天需要餵食四次以上。 千萬不要放一大碗吃一整天，牠們容易過度進食養成壞習慣，也會造成未來易胖的體質。 長大之後也比較常出現挑食的情形，未來如果有需要更換食物也會比較困難。

六個月至十一個月大的幼犬、幼貓可以改成一天三餐；成犬、成貓則是可以一天二至三餐。

購買飼料須符合年齡

幼犬、幼貓的飼料一定要依年齡購買。 標榜全年齡的食物其實並不恰當，這類型的飼料通常只適合健康的成年動物食用，而老年跟幼齡的動物是不適合的。 成長階段跟年齡層的不同，身體所需的營養素、礦物質跟維他命的比例也都不盡相同，所以幼犬幼貓的飼料，跟成犬成貓、老年寵物都要不一樣才行。 就如同人類，家中長輩吃的食物跟嬰幼兒吃的食物並不會完全一樣是相同的道理，食物是需要依年齡做調整的。

幼犬的飼料務必要符合體型，大型犬幼犬只能吃專為牠們準備的大型犬幼犬飼料。 牠們的礦物質需求、鈣跟磷比例的需求跟小型犬幼犬完全不一樣。 餵錯食物的話，會影響發育，未來也可能會生病。

幼犬幼貓也盡量不要餵食主人自己煮的鮮食，除非有營養科獸醫師指導，否則非常難做到營養均衡。

如果在家中放一大碗飼料吃一整天的話，容易養成狗狗吃太多的壞習慣。ingimage

可以放一大碗讓牠們吃一整天嗎？

最好不要。在野外，犬貓是機會主義者。 牠們知道並不是餐餐都有著落，所以無時無刻都會擔心下一餐在哪裡。 當有食物出現在牠們面前時，牠們會暴飲暴食，才不用擔心明天沒飯吃。 如果在家中也是放一大碗吃一整天的話，就容易養成吃太多的壞習慣，就容易胖，也容易有內分泌方面的疾病。 但是也有另一種情形，有些寵物會出現愛吃不吃、或是挑食的現象。 尤其是如果牠們知道主人會餵食更好吃的零食，那就等零食就好了，也就不會去吃那些放一整天的食物了。

相反來說，當寵物有固定飲食時間的話，牠們就少一件事情需要擔心，也就少一個緊迫的元素。 主人外出、家中有新的成員、新的家具、新的鄰居、新家等，都會讓寵物感到緊張、變得很警戒，而固定的吃飯時間則會讓牠們多一份安全感。 因此，規律的餵食時間可以讓牠們更能適應居家生活，有任何變化牠們也比較不容易緊張。 而且固定時間進食，也讓飼主能夠更方便的觀察寵物的食慾變化，像是突然沒有食慾、或是突然食量暴增，都可能是生病的症狀。

一天要吃多少份量？要吃幾餐？

成貓成犬可以一天兩至三餐。 一天兩餐比較適合上班族的時間；早上上班前餵食第一餐，下班回到家放第二餐，方便飼主掌控時間。 如果家裡長時間都有人在，寵物也可以一天吃三餐。 規律的餵食是最大的重點，不能一下一天兩餐、一下一天三餐。 而且，一整天餵食的量是要固定的，可以依照飼料包裝上的指示給予，也可以依照獸醫師的指示給予。 如果一天建議吃100公克，分成一天兩餐的話，就是一餐50公克；如果是一天三餐的話，就是一餐吃33公克，以此類推。

民以食為天，寵物也是如此。 但是因為天性，牠們容易過食，所以飼主在餵食的次數跟份量的管控上，一定要有紀律的執行，以免寵物過胖、生病。

本文經原作者授權同意轉載自Furtune毛知音|寵物一天該吃幾餐?幼犬幼貓又該怎麼餵食?

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