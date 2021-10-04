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寵物知識+／狗狗聽到門鈴響就亂叫好困擾 專家教你5招

聯合新聞網 / 綜合報導
狗狗因為門鈴大作而吠叫，該怎麼應對？ingimage
狗狗因為門鈴大作而吠叫，該怎麼應對？ingimage

有些狗狗聽到門鈴聲響就會亂吠，讓飼主和客人好困擾，有些主人會用「灑飼料」安撫或轉移注意力，已成為一個既定的模式。但要如何將這招用到恰到好處甚至發揮最大效力呢？專家教你五招。

1.擴大灑飼料的範圍

如果飼料灑的區域太窄，狗狗很快撿到吃掉就玩完了，所以必須將飼料廣灑，延長狗狗食用的時間。如果看到狗狗一邊嗅聞一邊找尋飼料的蹤跡，因而停止吠叫的動作，就代表這招很成功。

2.使用飼料的數量要足夠

如果給予的飼料太少，同樣很快吃完就沒效了，建議最少灑20～30顆，集中在飼主接應客人的期間。另外要提醒一件事，為了應付狗狗叫而給的飼料要從一天的伙食中扣除，以免牠吃過量。

3.不要灑離玄關太近

如果灑在離玄關太近的地方，狗狗容易注意到飼主在門口接應客人的動靜而吠叫，建議灑在稍微遠離玄關的房間裡。

4.飼主應對客人的態度要緩和

有些飼主一灑完飼料，就慌慌張張跑到玄關接應客人，狗狗感應到主人的匆忙，可能會因此興奮而吠叫；建議應不急不徐、緩緩地走到門口去應門。

5.不要出聲制止牠吠叫

有些飼主灑完飼料仍會補上一句「安靜」制止狗狗，但狗狗可能會誤以為主人是因為門鈴響而做出這種反應，然後跟著一起吠叫「出氣」，建議不要這樣做，默默完成灑飼料的任務就好。

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