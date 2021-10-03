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頭被割傷、飼主陳屍家中…歷經滄桑的貓狗被領養後產生驚人變化

聯合新聞網 / 綜合報導
流浪動物會因曾被傷害而不親人，需要飼主花時間培養感情。圖／台灣防止虐待動物協會提供
流浪動物會因曾被傷害而不親人，需要飼主花時間培養感情。圖／台灣防止虐待動物協會提供

「以領養代替購買」的口號一直在寵物圈流傳，但不少計畫養寵物的飼主擔心流浪動物可能比寵物店的貓狗更難馴化或體弱多病。有日本藝人企劃了相關主題的影片，揭露這些浪浪被溫暖家庭收養後，依然能變得親人的驚人變化。

日本女演員杉本彩去年開始在自己的公益動保YouTube頻道「Eva Channel」推出「保護貓狗的Before & After」單元，介紹被認養貓狗的故事，以及牠們的現況。

伴主人屍又百病纏身的迷你杜賓

在七月的節目中介紹了數個個案，其中一個是名為「いちみ」的迷你杜賓犬，去年高齡飼主在家病逝，牠伴在遺體旁邊長達一週才被志工發現。在此同時，いちみ現在的新飼主也歷經2隻寵物過世，剩下的一隻吉娃娃心情相當低落，他聽聞いちみ的遭遇後前往探望。

志工預先提醒いちみ有點兇暴，但新飼主一靠近，いちみ卻友善地搖著尾巴，彷彿在等待他一樣。當時的いちみ身患皮膚病，身上產生如大理石般的斑點，關節的問題讓牠一動就會疼痛慘叫，加上嚴重的乾眼症，醫生說手術也治不好，一生都要靠眼藥水治療。

新飼主感性地說：「就讓我來作いちみ的眼睛吧」，便將牠接回家。家裡原本那隻失去同伴而食不下嚥的吉娃娃，馬上開心地接受了這個新家人。溫暖的新家讓いちみ恢復了元氣，原本身心受創的牠和吉娃娃一起有精神的合照讓主持人相當感動。

いちみ的Before & After，右圖為和新同伴吉娃娃合照。圖取自YouTube
いちみ的Before & After，右圖為和新同伴吉娃娃合照。圖取自YouTube

額頭遭割傷惡意虐待的米克斯貓

另一個案是米克斯貓咪「モモ」，是一隻流浪貓，在當地固定有人餵食，個性親人。但是該地開始變得對流浪動物不友善，例如禁虐待動物的海報被撕掉、還出現毒死浪貓的事件，モモ也受到惡徒所害，頭部遭嚴重割傷，被當地志工緊急收治。

受到重創的モモ奇蹟般存活了下來，一隻眼睛留下永久後遺症，所幸視力和腦部都沒有問題，隨後被人領養。曾受過傷害的モモ對人類產生深深不信任感，一旦靠近會逃走，還會抓傷人。經過和新飼主一年數個月的相處，已經能和人類一起安穩地同枕共眠，頭部的傷痕也幾乎看不到了；雖然偶爾還是會有點怕人，但恐懼已經漸漸被時間沖淡。

モモ的Before & After。圖取自YouTube
モモ的Before & After。圖取自YouTube

寵物 認養 貓咪 寵物知識

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