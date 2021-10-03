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寵物知識+／開心認養…然後呢？浪浪收容所志工的沈重告白

聯合新聞網 / 暮夏靈
主題為流浪狗收容的電影《十二夜2：回到第零天》劇照。圖／十二夜2製作團隊提供
主題為流浪狗收容的電影《十二夜2：回到第零天》劇照。圖／十二夜2製作團隊提供

文／暮夏靈（收容所志工兼小編）

引述台南市動物之家規定：

於本市動物之家認養犬、貓者，如不擬繼續飼養，自認養日起 15 日內(含)送回動物之家，不予收費。

根據上述規定，收容所認養出去的貓狗在認養後十五天內是可以退回的，我們可以將這段時間視為為試養期，但後面的「不予收費」並不表示只要付費超過時間也可以退，要視動物之家的收容燈號(註1)而定。台南市的兩間動物之間目前皆為紅燈，也就是說除了急難救助、危害公共安全及動保案件外，暫停一切收容作業，因此超過試養期間是不能退回的。

通常我們將退回的情形稱為「退養」。

身為一個在收容所粉專默默耕耘的志工兼小編，看過各式各樣退養人，符合期限規定的因為在合理的範圍內不討論，至於那些超過期限還想退的人也是百百種，而理由卻都相去不遠。

通常表面上可以分成兩種類型：

1.「是牠的問題」型：一直叫很吵、老是隨地大小便、會有攻擊行為、不好教。

2.「是我的問題」型：我生活有困難、我覺得不適合、我想我還沒準備好。

但這兩種類型的內裡，卻都是撇清自己的責任。認養的寵物後會有的任何狀況，其實只要有認真考慮，基本上是可預期的，而事後說生活有困難、不適合或沒準備好，事實上也是因為沒有好好對自己的狀況進行評估。

本文不評價這些理由中有多少是藉口，但這些人凸顯了一個嚴重的問題，那就是「衝動認養又不願面對。」

流浪犬收容所示意圖。圖／彰化縣府提供
流浪犬收容所示意圖。圖／彰化縣府提供

所謂「認養」並不只是把牠們帶回家，也並不只是生活中開始有了寵物的陪伴，你還要開始要肩負起照顧這個生命的責任，你不僅要肩負起牠們吃喝拉撒和醫療的費用，也要面對牠們會帶來的所有麻煩和不便。

但這些其實都是認養前就應該考慮的，更何況認養後大家都有兩週的時間可以思考自己到底行不行，然而那些退養者常常連規定都不清楚，就認養了那些自己或許還並不熟悉的貓狗。

其實很現實的是，任何關係的建立都是一樣的，就像某些渴望擁有愛情的人們，常常會放大擁有的好處，卻選擇性的忽略必然的犧牲。

與另一個人開始新的生活確實令人欣喜，但或許：

1.你的自由會被限縮。

2.你的個人時間和空間都會變少。

3.你們是兩個不同的個體，如果很適合彼此，那麼非常恭喜，你非常幸運，但如果彼此的個性和生活習慣有很大的落差，你們就需要磨合，很快會從熱戀期進入陣痛期。

4.你的錢會流失的很快，各種節日、出遊都可能需要花錢。

5.你對他一見鐘情最後卻被生活消磨殆盡。

而當你有了寵物之後，你可能感到非常期待與興奮，但或許：

1.除非身邊有能幫忙的人，你很難隨意外出，或是離家太久，因為家裡有寵物在等你餵，需要你陪。你要不犧牲自己的時間；要不就犧牲自己的錢送旅館。

2.你要空出時間遛狗逗貓，或是你一直以來都可以好好睡覺，但養寵物後牠們總在你睡覺時搗亂開趴，擾亂你的生活步調和作息。

3.牠們如果原本就親人乖巧懂事，真的就恭喜你中大獎。但如果牠們不親人、愛搗蛋又不服管教，你需要花非常多心思去訓練和陪伴，直到你們都適應了有彼此的生活。

4.你可能會忍不住買各種好吃好玩的給牠們，也可能因為牠們突如其來的一場病噴掉幾張到幾十張小朋友。

5.你對牠一見鐘情最後被生活消磨殆盡。

是不是其實很像呢？

最大的不同在於：你和你的另一半都平等的擁有選擇權，就算沒有想太多，憑著喜歡和衝動就在一起，處不來也可以選擇分手。

但浪浪們呢？牠們沒有選擇。能做選擇的，始終只有你。所以你理應對你的選擇負起責任。養不了了，也請你好好幫牠們找新的認養人。

牠們的所有美好與缺陷，不管事前你是否有先去了解，無論你是沒有去了解就選擇認養，亦或是已知而仍選擇認養，你都必須承擔認養一個生命的責任，那難道不是做足功課和心理建設更好嗎？

甚至於，你應該在踏入任何收容機構之前，就把這些事情都仔仔細細的想過一遍，再決定要不要做認養這件事，對嗎？希望大家是真的考慮清楚了才去做出認養的決定。

流浪動物收容所示意圖。圖／翻攝自魏明谷臉書
流浪動物收容所示意圖。圖／翻攝自魏明谷臉書

其實我們的專頁時不時就會收到超時退養的訊息，有些人和他講明規定不允許，就會表示理解，自行尋找下一個認養者，然而也有些人態度強硬，不管規定如何就是要退，但當然，不行就是不行，不會有任何特例。

我想說的是：有想放棄的念頭並不可恥，重要的是之後你會如何選擇。若你選擇放棄，請你負起責任幫牠找到家；如果你還願意努力，那麼世界都會幫你。

你可以試著在各大論壇或是Facebook的社群上發問，或是參與相關講座，更加棘手的問題也可以求助專業的行為醫學團隊，只要願意找，飼主是可以透過許多管道尋求協助的。

最後，想要認養寵物，請先審慎評估自己的情況：

1.你有沒有足夠的耐心和責任感？

2.你有沒有足夠的時間、空間和金錢？

3.有沒有足夠的存款能夠應付緊急狀況(意外與疾病)？

4.你的人際網絡中有沒有人能夠在你需要時提供支援？

別讓牠們去承擔你的選擇帶來的後果。

註：收容燈號：

綠燈(安全水準)：收容量未達85%，正常進行一切收容作業(急難救助、動保案件、危害公共安全、政府捕捉、飼主不擬續養、民眾拾獲送交)。

黃燈(可容忍水準)：收容量達85%但未達95%，不受理不擬續養及拾獲送交。

紅燈(警戒水準)：收容量達95%以上，除急難救助、動保案件及危害公共安全外，其餘皆不受理。

本文轉載自暮夏靈，經原作者授權同意。

寵物 認養 動物之家 寵物知識

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