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影／哈士奇和幼貓你一言我一語「共鳴」 網友好奇：聊什麼呢

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友撿來的小貓與自家愛犬互相共鳴，好像在對話一樣。圖擷取自twitter
日本網友撿來的小貓與自家愛犬互相共鳴，好像在對話一樣。圖擷取自twitter

貓咪與狗狗是常見的寵物，然而貓狗之間天生的個性不同，如果同時飼養，彼此間互動也常出現有趣的畫面。最近日本網友，就分享了自家小貓與狗狗一起「共鳴」的一段影片，吸引到不少回覆。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「b09a2032c」最近分享影片，畫面上有隻手掌就能握住的幼貓，以及一隻哈士奇。在短短21秒的影片中，小貓都在不停地喊叫，而哈士奇一聽到貓叫聲，自己也發出叫聲，彷彿一起共鳴一般。

b09a2032c表示，那隻小貓是他最近在自宅停車場發現的野貓，估計才剛生下來10至14天，平常被抱著或是肚子餓想喝牛奶時都會叫。而剛好他家的哈士奇喜歡學人發出聲音，連主人、小孩發出聲音時都會一同和聲，因此會和小貓共鳴，也就沒那麼奇怪了。

許多網友紛紛表示「他們感情真好」、「像是在一起唱歌」、「簡直就是在互相對話」、「不知道在說些什麼呢」、「小貓可能還沒學會貓語，狗狗則在盡力跟他溝通」、「好可愛…好尊」、「太可愛了，我每天都要看一次」、「這哈士奇挺帥的」、「好像很困擾的樣子」、「有點不敢對上眼光害羞的樣子很可愛」。

日本 貓咪

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