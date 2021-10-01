寵物知識+／與毛孩對話30分鐘夠嗎？一位動物溝通師的經驗談

文／莎兒霏（動物溝通師）

這段時間裡，又經歷了好幾個令人感動、或是巧合到不可思議的溝通個案，但，我總是會特別在意著，那些沒有幫助到飼主們的溝通經驗。有些是因為沒有收到飼主的回饋，有時還懸著一顆心，不知道毛孩現在可好，可有改善。今天談的，則是我自己在溝通時產生的一些問號。

所以我們重新回到「動物溝通到底準不準」這個大哉問，今天我們著重在討論「時間」因素。

這幾年在線上的溝通師越來越多，而大多數的溝通服務就是半小時。雖然有許多溝通師也提供一小時以上的服務，但飼主多半會傾向選擇半小時服務。

每個溝通師的溝通規則不同，有些期望你先提供照片和問題，有些則限定半小時問3-5個問題，而所謂的3-5個問題，更有溝通師明確指出「一個問號代表一個問題」。

蛤？為什麼？這麼少？半小時耶？

一點都不少，3-5個問題，的確是半小時溝通的最適狀態，而且問題必須明確清楚。舉例來說：「我的貓咪最近晚上喜歡大吼大叫，可不可以問他怎麼了？」和「我的貓咪希望吃乾乾還是罐罐？」這兩個問題比起來，溝通師在後者所需花費的時間，大多比較少。前者這一類開放性的問題，有時會收到一些摸不著頭緒的回應。

其次，半小時聽起來很長，溝通師卻沒有太多時間細究，大多數時間是靜靜觀察、等候毛孩回應。從毛孩那邊收到什麼訊息就給飼主什麼訊息。這樣的方式相當符合「動物溝通仰賴直覺」的原則：不能用大腦思考，也不能逼迫毛孩回應。溝通師一旦用大腦思考了，便落入自己的主觀意識中，不再是動物的想法了。

而有些溝通師請飼主先提供照片、姓名和問題清單，則可能是在正式提供服務前已經先嘗試連線，因此，溝通的時間是大於半小時的。

等等，既然我們應該用直覺做動物溝通，但倘若動物的回應時間真的很長，或是我們需要更多時間來理解動物的訊息呢？可是電腦那頭，還有飼主在等候呀！

在時間的壓力下，我們會不會說出讓飼主一頭霧水的訊息？

各式各樣溝通上的問題，就此出現了。

台劇「都嘛是你的毛」劇照，主軸為寵物溝通師。圖／七十六号原子提供

如果發現訊息驗證上有歧異，這裡，我會建議飼主們嘗試以下幾個方式。請注意，這些方式也要視溝通師的溝通習慣而定：

1.立即停止溝通，改天再嘗試：依照我有限的經驗建議，如果是直接重新連線，由於溝通師的大腦已經存在一些既有訊息，直接再連線的效果並不好。如果改天再嘗試連線，可以一樣是即時溝通，也可以是非即時溝通。非即時溝通是個好選項，多留給溝通師一些細細等候毛孩回應的時間，溝通品質可能會更好。

2.一樣溝通完，也許還得嘗試第二次溝通：因為不一定是連線錯誤，而是有些訊號被傳達得不好，造成解讀上有遺漏了。

3.一樣溝通完，嘗試找不同溝通師驗證：從此處無法驗證的訊息，也許會從他處得到解答，也許是兩個溝通師收到一樣的奇怪訊息，也許是訊息有個上集和下集之分，這裡聽到因，那邊聽到果。

可能有人會說，啊，這麼麻煩，不是一次溝通就好了嗎？相信我，大多數的個案，都不是一次溝通就可以完成，我們可能會遇到毛孩不願意回應、訊息錯誤等狀況，甚或需要多次觀察毛孩反應，確認毛孩的心境或行為有所改變。如果想多瞭解自己的毛孩，用心從來就不嫌多。:)

前幾天我剛好有一個連線不甚順利的30分鐘溝通個案，幾個收到的訊息都驗證不上。因為知道飼主心急，但我後續好段時間都無法再次進行即時或非即時溝通了，不希望飼主掛心，所以我的選擇是直接退費給飼主，請飼主嘗試找其他溝通師。

但若有時間，我會選擇請飼主稍等我幾天，讓我進行非即時溝通。或許，我們可以一起挖掘出更多有趣之處。

本文轉載自莎兒霏，經原作者授權同意。