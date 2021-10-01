快訊

花蓮漫波飯店整棟倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

國慶展示軍力？今25架共機侵擾我西南ADIZ

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／與狗緊張對峙20分鐘 袋鼠一個「失禮動作」嚇到對方敗走

香港01 / 撰文：李納德
女網友聽到愛犬的吠聲，發現後院出現1隻袋鼠，袋鼠用尾巴及後腿撐直身體，突然之間伸出陽具朝狗狗小便。（TikTok影片截圖）
女網友聽到愛犬的吠聲，發現後院出現1隻袋鼠，袋鼠用尾巴及後腿撐直身體，突然之間伸出陽具朝狗狗小便。（TikTok影片截圖）

袋鼠和狗狗對峙，最後竟然用令人摸不着頭腦的方式結束！澳州近日有女網友在TikTok上傳影片，展示自己的狗狗在後園隔住圍欄和1隻袋鼠對峙，她說雙方僵持了20分鐘，叫愛犬離開都沒用。袋鼠用尾巴及後腿撐起身體，突然間竟做出「不君子行為」，伸出自己的陽具朝狗狗小便，嚇得她叫狗狗快閃避。狗狗跑開後似乎對袋鼠不再感興趣，袋鼠之後也離開了，事件和平結束。據澳洲環境部門的資料，袋鼠當時的舉動，其實在展示自己是老大，民眾如果見到類似行為，應該馬上離開。

事件發生於9月初，澳洲1隻已經10歲的狗狗Dodger和袋鼠在後園隔住圍欄對峙，過程被主人拍下來，氣氛非常緊張，最後主人還拍下狗狗敗走一刻。44歲狗主羅賓遜（Natasha Robinson）告訴外媒指，她聽到狗狗的吠聲，走過去發現有高大的袋鼠站在後院的圍欄外。

狗狗不停吠叫，袋鼠只是盯住牠看，非常冷靜，用強壯的尾巴和後腿撐起身體，看起來站得很直。羅賓遜一度叫狗狗返回屋內，但遭到拒絕，她擔心得不敢走去其他地方。狗狗和袋鼠對峙的氣氛相當緊張，足足維持了20分鐘。

突然之間，袋鼠挺直身體，伸出牠的陽具小便，羅賓遜嚇得馬上尖叫，提醒狗狗要避開。狗狗跑開兩步後，似乎沒再被袋鼠的小便攻擊嚇怕，失去興趣後自己走開，袋鼠之後都離去，對峙以奇怪的方式和平結束。

@tashrobbo1

##australianwildlife ##iamawildkangaroo ##terminator ##beagle

♬ Terminator - Main Theme - M.S. Art

有網友批評袋鼠竟然隔住圍欄嚇狗狗，又笑言「我看了兩次才知道發生什麼事」，原來袋鼠在小便，所以嚇跑了狗狗。不過也有人認為袋鼠可能只是找個地方小便，不必大驚小怪。

據澳洲昆士蘭環境及科學部資料，袋鼠是群居動物，擅於打交，並以打鬥方式爭奪伴侶。實力較強的雄性袋鼠佔領導地位，會與所有雌性繁殖，不停和其他雄性打交保護自己的繁殖權。雄性首領會以一系列方式示意自己才是老大，包括四肢緩慢行走，弓背作威嚇、在地上摩擦胸部、用前肢抓住草叢和矮灌木，用胸部摩擦、用尾巴和後腿支撐自己站直，然後小便、打交和揮拳。次領導地位的雄袋鼠見到這些行為時，會短暫咳嗽來認輸，如果不這樣做會直接展開決戰。當局提醒民眾如果見到袋鼠做這些行為時要馬上離開。而影片中袋鼠的行為，應該是在威嚇狗狗。

延伸閱讀：

動物奇趣｜狗真係咁聽話？表面服從主人　可能只係費事煩hea緊你

鬼節｜花栗鼠被狗狗附身？蓬鬆大尾巴高速擺動讓網友大開眼界

文章授權轉載自《香港01》

袋鼠 TikTok

延伸閱讀

我家為什麼會被偷？ 前竊賊曝犯案前會鎖定的房子特徵

亞馬遜網站連不上才能看的「狗狗照」超夯 網友喊：更期待出錯了

一進台積電突性情大變！他曝表哥「暗黑心態」 網悲嘆：好可憐

貓皇首次挑戰貓草「表情說明一切」 網友笑：有那麼難吃嗎？

相關新聞

寵物知識+／與毛孩對話30分鐘夠嗎？一位動物溝通師的經驗談

這幾年在線上的溝通師越來越多，而大多數的溝通服務就是半小時。雖然有許多溝通師也提供一小時以上的服務，但飼主多半會傾向選擇半小時服務。我們重新回到「動物溝通到底準不準」這個大哉問，今天我們著重在討論「時間」因素。

寵物知識+／不光是帶出去散步 盤點養一隻狗總共需花費的時間

養寵物不只是看在牠可愛而已，也要有體認必須花不少時間照顧和陪伴。有獸醫分享養一隻狗每天需要花掉的時間和要做的事，給計畫要養狗的讀者一些參考。

【寵物健康我守護‧徵文優勝】Luna媽咪／小小的洗牙，竟帶走了8歲的妳

8年前，還是幼犬的Luna因緣際會下來到家中，就像個高需求嬰兒一樣，餓了就哭、無聊就鬧，我才轉身去個廁所，也要分離焦慮般的狂叫，直到我重回妳的視線範圍內。

影／過境鳥黃頭鷺大軍遷徙路線 鳥友花2年觀察記錄揭秘

嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南在太興上演遷徙秀，在台過...

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

影／與狗緊張對峙20分鐘 袋鼠一個「失禮動作」嚇到對方敗走

澳州近日有女網友在TikTok上傳影片，展示自己的狗狗在後園隔住圍欄和1隻袋鼠對峙，她說雙方僵持了20分鐘，叫愛犬離開都沒用。袋鼠用尾巴及後腿撐起身體，突然間竟做出「不君子行為」，伸出自己的陽具朝狗狗小便，嚇得她叫狗狗快閃避。狗狗跑開後似乎對袋鼠不再感興趣，袋鼠之後也離開了，事件和平結束。據澳洲環境部門的資料，袋鼠當時的舉動，其實在展示自己是老大，民眾如果見到類似行為，應該馬上離開。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。