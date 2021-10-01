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寵物知識+／不光是帶出去散步 盤點養一隻狗總共需花費的時間

聯合新聞網 / 綜合報導
養狗必須每天撥時間帶牠散步。ingimage
養狗必須每天撥時間帶牠散步。ingimage

寵物不只是看在牠可愛而已，也要有體認必須花不少時間照顧和陪伴。有獸醫分享養一隻狗每天需要花掉的時間和要做的事，給計畫要養狗的讀者一些參考。

養狗可能花掉的時間：

1. 初期狗會依賴黏著你，尤其是幼犬需要大量時間陪伴，給予安全感及建立信任，千萬不要一帶回來就放牠自己在家，整天看不到人，可以利用假期、請假、長假，有一段較長的時間跟狗狗培養感情，再慢慢增加離家時間。

2. 帶到動物醫院檢查、治療(預約、排隊候診、看診)

3. 訓練 (好幾個月，初期可能影響睡眠)

4.培養感情

5.每天帶出門散步運動(10~60分鐘/天)

6. 陪伴梳毛、檢查身上蟲蟲 5~20分/天

7. 陪牠玩 5~30分/天

月前德國政府預計推動新法規，針對《犬隻條款》（Hundeverordnung），研擬導入新法命令，未來將求狗主人們「每天溜狗至少2次、每次1小時」，也不得將狗關在家中一整天、或長時間限制自由，因為「狗狗不是人類的大玩偶！」儘管這項法案目前諸多細節仍不確定，預計明年才會有後續程序動作，但在德國卻已經引發了兩極的輿論反應。

許多動物專家指出，對於溜狗的要求與需求，其實仍要視不同犬隻種類的身體與健康狀況來調整，很難一概而論。對於部分身體力行有障礙的老弱傷殘飼主而言，也可能有心有餘而力不足的困難。

雖然台灣還沒有類似的法規，但這個法規的出現讓我們看到，要養寵物就要為他負責，如果你每天沒辦法擠出時間陪伴牠，那恐怕不適合養一隻狗，也許貓會更適合你。或者你應該先擠出時間照顧自己，再考慮照顧別人。

本文部分內容轉載自《獸醫馬麻》，經作者授權同意

寵物 獸醫 幼犬 寵物知識

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