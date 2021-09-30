聽新聞
test
0:00 / 0:00

貓皇首次挑戰貓草「表情說明一切」 網友笑：有那麼難吃嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友給自家貓咪第一次吃貓草，結果貓咪的表情，完全說明了他對味道有多不滿意。圖擷取自twitter
日本網友給自家貓咪第一次吃貓草，結果貓咪的表情，完全說明了他對味道有多不滿意。圖擷取自twitter

「貓草」泛指可以幫助貓咪促進腸胃蠕動，排出體內毛球的植物。然而雖然貓草對於貓咪的健康有益，但味道如何就是另一回事。最近有日本網友，就分享一張貓咪吃過貓草後的照片，好不好吃的表情讓人一目瞭然。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「宮崎美咲」最近分享一張照片，表示最近她買給自家貓咪一盆貓草，結果貓咪一吃下去之後，臉馬上皺成一團，彷彿在大喊「太難吃了吧」一樣，完全不用說明，就知道貓咪對這盆貓草的味道相當不滿意。

報導指出，貓咪的品種是「異國短毛貓」，而這是牠第一次嘗試貓草。至於身為攝影師的宮崎美咲，平常就會分享貓咪的生活點滴。然而這張「難吃照」表情實在太過生動，至今已超過50萬人按讚，讓她嚇了一大跳。

許多網友紛紛回應「彷彿都聽到牠的吶喊了」、「這臉是怎麼回事」、「太可愛了吧」、「這表情我給一百分」、「好難喝！再來一杯吧」、「虧你還能捕捉到這個瞬間」、「我家貓咪前幾天吃貓草時也是這個表情」、「有這麼難吃嗎」、「這表情簡直可以當教科書了」、「跟我在喝青汁的表情差不多」。

貓咪 日本

延伸閱讀

和貓一起工作！日本「貓貓不動產」辦公室畫面曝光 網友喊：我要應徵

「排水孔傳出貓叫聲」新婚夫婦救出幼貓姊妹成一家人

影／中秋連假別叫我！喵星人被叫醒起床氣大爆發 臭臉飆罵嚇壞飼主

家貓年資「一年半、三年、六年」 從睡相一看超好分

相關新聞

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

貓皇首次挑戰貓草「表情說明一切」 網友笑：有那麼難吃嗎？

「貓草」泛指可以幫助貓咪促進腸胃蠕動，排出體內毛球的植物。然而雖然貓草對於貓咪的健康有益，但味道如何就是另一回事。最近有日本網友，就分享一張貓咪吃過貓草後的照片，好不好吃的表情讓人一目瞭然。

寵物知識+／狗狗吃東西過敏了！造成問題的兇手前3是哪些食物？

狗狗如果患有皮膚型食物不良反應（包含食物過敏和食物不耐），最常見的原因是蛋白質，而不是榖物喔，如果吃了無穀飼料皮膚沒有改善，請諮詢獸醫師。

俄國數百烏鴉離奇死亡 屍體從天而降民眾恐慌

動物集體死亡是相當嚇人的畫面，如果動物屍體突然從天而降就更加詭異。俄羅斯一條村莊最就上演了恐怖一幕，數百隻烏鴉離奇死亡，屍體墜落地面，猶如末日的情景令當地民眾陷入焦慮與恐慌。

【寵物健康我守護‧徵文優勝】小黃／等

賓果是一隻貪吃的迷你杜賓，在我國小的時候加入了我們的家庭，每次家裡吃飯時都會在旁邊乞食。國小時，賓果是一個好玩伴，等著我們跟牠玩撿乒乓球遊戲還有握手、高中時等著我們抱牠，寫功課時必須放牠在腳上，大學牠等著我回家，每一次回家不論何時都會熱烈的歡迎我，當我結婚時也是一起拍婚紗。

黑琵、紫鷺來了！高雄永安、茄萣濕地天天有驚喜

高雄茄萣濕地入秋後，稀有鳥種紛紛報到，首先報到的是5隻來自西伯利亞的紫鷺，罕見的池鷺及彩䴉也陸續現蹤，幾乎是一天一物種，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。