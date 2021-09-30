貓皇首次挑戰貓草「表情說明一切」 網友笑：有那麼難吃嗎？

「貓草」泛指可以幫助貓咪促進腸胃蠕動，排出體內毛球的植物。然而雖然貓草對於貓咪的健康有益，但味道如何就是另一回事。最近有日本網友，就分享一張貓咪吃過貓草後的照片，好不好吃的表情讓人一目瞭然。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「宮崎美咲」最近分享一張照片，表示最近她買給自家貓咪一盆貓草，結果貓咪一吃下去之後，臉馬上皺成一團，彷彿在大喊「太難吃了吧」一樣，完全不用說明，就知道貓咪對這盆貓草的味道相當不滿意。

報導指出，貓咪的品種是「異國短毛貓」，而這是牠第一次嘗試貓草。至於身為攝影師的宮崎美咲，平常就會分享貓咪的生活點滴。然而這張「難吃照」表情實在太過生動，至今已超過50萬人按讚，讓她嚇了一大跳。

許多網友紛紛回應「彷彿都聽到牠的吶喊了」、「這臉是怎麼回事」、「太可愛了吧」、「這表情我給一百分」、「好難喝！再來一杯吧」、「虧你還能捕捉到這個瞬間」、「我家貓咪前幾天吃貓草時也是這個表情」、「有這麼難吃嗎」、「這表情簡直可以當教科書了」、「跟我在喝青汁的表情差不多」。