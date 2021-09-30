石虎二哥定名「虎立勇」 盼勇敢、身體勇健

繼北市動物園石虎三胞胎的大哥與小妹獲命名為「虎力旺」及「虎力秀」後，二哥的命名結果今天出爐，由特生中心提名的「虎力勇」雀屏中選，盼二哥勇敢、勇猛、身體勇健。

台北市立動物園救傷收容的石虎「平平」與來自屏東科技大學保育類野生動物收容中心的「小魚」在3月2日產下三胞胎，其中大哥「虎力旺」及小妹「虎力秀」在7月展開野放訓練，二哥則留在園內作為年輕血源，繼續為域外保育繁殖努力。

動物園日前替二哥舉辦網路命名投票活動，選手包含特生中心提名的「虎力勇」，希望二哥勇敢、勇猛、勇於挑戰、充滿勇氣且身體勇健；還有保育員提名的「虎力夯」，期望二哥人氣「夯」，成為強而有力的保育大使，讓大家更關心、重視台灣的野生動物。

動物園今天宣布投票結果，由「虎力勇」以1.1萬票雀屏中選，盼二哥為石虎族群的存續一起努力，並邀請民眾持續關注石虎保育。