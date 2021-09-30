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黑琵、紫鷺來了！高雄永安、茄萣濕地天天有驚喜

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
入秋後，稀有鳥種紫鷺出現高雄茄萣濕地。 圖／王俊仁提供
入秋後，稀有鳥種紫鷺出現高雄茄萣濕地。 圖／王俊仁提供

高雄茄萣濕地入秋後，稀有鳥種紛紛報到，首先報到的是5隻來自西伯利亞的紫鷺，罕見的池鷺及彩䴉也陸續現蹤，幾乎是一天一物種，27日有鳥友也在永安濕地發現3隻黑面琵鷺，精采候鳥季已拉開序幕。

工務局長蘇志勳表示，永安濕地的過境鳥類9月份已陸續抵達，黑面琵鷺27日現蹤，黑腹燕鷗、紅胸濱鷸、太平洋金斑鴴、彎嘴濱鷸、黑腹濱鷸、長趾濱鷸、小環頸鴴、小青足鷸、青足鷸等也來棲息。

他表示，特種生物中心執行的台灣長期鳥類多樣性計畫（BBS繁殖鳥類大調查），發現小型鷸科鴴科鳥類大幅減少，但高雄永安濕地的小型鷸科鴴科鳥類卻不減，適時補足台灣各濕地短少的鳥種及族群量，發揮生態功能，功不可沒。

養工處另指出，從遙遠西伯利亞飛來台灣度冬的紫鷺是稀有冬候鳥，成鳥在臉部有類似彩虹的斑紋，身上羽色紅得發紫，相當漂亮，紫鷺喜歡在草澤附近出沒，警戒心高，在南部不常見，也很少長期停留，度冬後會飛往大陸和韓國。現在整天在茄萣濕地賞鳥屋前嬉戲追逐，生動精采的景致讓遊客好驚喜。

養工處提醒，欣賞這些過境嬌客時務必保持距離，不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐，維護生態永續。

高雄候鳥季登場！高雄茄萣濕地出現罕見來到的過境鳥類池鷺。圖／王俊仁提供
高雄候鳥季登場！高雄茄萣濕地出現罕見來到的過境鳥類池鷺。圖／王俊仁提供
入秋後，高雄永安濕地已有黑面琵鷺報到。圖／ 吳東諺提供
入秋後，高雄永安濕地已有黑面琵鷺報到。圖／ 吳東諺提供

濕地 黑面琵鷺 賞鳥

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