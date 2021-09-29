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【動物冷知識】用身體貯糖蜜、用頭部封家門 這些螞蟻小秘密你都知道嗎？

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

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大多數龜蟻都生活在樹洞裡，並在樹洞裡養育幼蟲。當他們遇到外敵時，會用圓頂的頭部封住巢穴入口，並釋放化學物質，讓他們的敵人覺得他們「不好吃」，藉此脫險。




根據澳洲的膨咕巨山蟻的紀錄，1063隻螞蟻的蟻群中約有 49%（516隻）為貯蜜蟻，4019 隻螞蟻的蟻群則有 46%（1835隻）為貯蜜蟻。較大的蟻群中有 66 個蟻室具有貯蜜蟻，最多在一個蟻室中可以發現 191 隻貯蜜蟻。

蜜罐蟻多半生活在乾燥地區，因水分稀少，蜜罐蟻在這裡很難得到充足持續的食物供應。每到花期，蜜罐蟻中的工蟻會不停吸取花蜜，直到肚子撐到圓滾滾無法走動時，便懸掛在巢穴頂部，等待其他螞蟻來食用。




舉尾蟻最易辨別的特徵便是其水滴型的腹部。舉尾家蟻屬英文俗名為 Saint Valentine ant ，意思為聖瓦倫丁螞蟻，因其心形的腹部得名，聖瓦倫丁為情人的象徵，2月14日的情人節便是紀念其殉道的節日。另一俗名為雞尾酒螞蟻 (cocktail ants)，因其受侵擾時會將腹部舉起的行為得名。

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