男在後院抓到20公分大蜘蛛關盒子 離奇失蹤讓他每天心驚驚

英國53歲男性道茲（Jim Dodds）26日在自家後院裡發現身長20公分的大蜘蛛，他將蜘蛛裝進塑膠盒，以防蜘蛛溜進屋內，豈料蜘蛛竟消失無蹤。害怕蜘蛛的道茲感到極度不安，每晚睡前都會再三檢查枕頭下方。

道茲看到那隻蜘蛛時覺得牠有毒，但不是非常確定，於是聯繫了幾個相關機構，卻沒人願意幫忙，最後好不容易找到一名獸醫願意幫他抓蜘蛛。無奈獸醫抵達現場卻發現蜘蛛早已逃逸。道茲說：「找不到蜘蛛讓我深陷恐懼中。我不希望有天早上醒來發現牠出現在我的浴室裡。」

諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent University）生物學教授尼爾德（Chris Terrell Nield）看了道茲提供的蜘蛛照片，認為看起來像是外來種，可能從某人的飼養箱逃出來。

尼爾德推斷該蜘蛛或許是漏斗網蜘蛛（funnel-web spiders）：「一般會從蜘蛛眼睛的數量和排列以及腹部圖案辨別品種，但這張照片有點不清楚所以無法非常肯定。我建議如果看到這種蜘蛛，要請專家處理。」