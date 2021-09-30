寵物知識+／狗狗吃東西過敏了！造成問題的兇手前3是哪些食物？

狗狗如果患有皮膚型食物不良反應（包含食物過敏和食物不耐），最常見的原因是蛋白質，而不是榖物喔，如果吃了無穀飼料皮膚沒有改善，請諮詢獸醫師。

在狗造成問題的前三名是牛肉、雞肉和乳製品；貓咪則是牛肉、魚肉和雞肉。皮膚型食物不良反應（cutaneous adverse food reactions）包含了食物過敏（food allergy）以及食物不耐（food intolerance）。

皮膚型食物不良反應的 10 個小知識：

‧最常見的過敏原是蛋白質，而不是穀物！ ‧狗最常見的食物過敏原是牛肉、雞肉、乳製品；貓最常見的食物過敏原是牛肉、魚肉、雞肉。 ‧任何年齡皆可能發生，在狗平均年齡 3 歲；在貓 4 歲。 ‧德國狼犬、拉布拉多、黃金獵犬好發。 ‧食物排除試驗（elimination diet trial）與再刺激試驗（re-challenge）至今仍然是唯一準確的診斷方式。抽血驗食物過敏原的準確度欠佳！ ‧「食物排除試驗」是讓病患「只」食用水解蛋白或新蛋白（novel protein），維持數週的時間，監控皮膚狀況和搔癢是否改善。如果數週後改善，則會嘗試執行「再刺激試驗」。「再刺激試驗」則是讓病患吃回以前的食物，或者一個個嘗試各種蛋白質，去刺激看看會不會再次病發（flare up）。如果再次病發，則可以診斷患有皮膚型食物不良反應。反之，如果食物排除試驗期間沒有改善，或再刺激試驗中沒有再次病發，則並未患有皮膚型食物不良反應。 ‧食物排除試驗在狗執行 5 週可以抓到 80% 的病例；在貓則需要 6 週抓到 80% 的病例。 ‧不管在狗和貓，食物排除試驗執行 8 週可以抓到 90% 的病例。 ‧如果患有皮膚型食物不良反應，9% 的狗會在執行再刺激試驗的第 1 天內再次病發；在貓則是 27%。也有研究指出有 83% 的狗會在第 1 天內就再次病發。 ‧如果患有皮膚型食物不良反應，超過 90% 的狗會在 14 天內再次病發；貓則有超過 90% 會在 7 天內再次病發。

皮膚型食物不良反應的診斷需要時間與耐心喔！

本文經授權轉載自略懂皮毛 Dr. Wu粉專