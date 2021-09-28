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寵物知識+／貓奴用家電前要檢查！國外案例曝貓被烘乾45分恐怖後果
烘衣機這種電器在外國相對普遍，現在由於家庭居住空間小，沒地方曬衣服，有許多台灣人選擇安裝烘衣機。但是家有養貓的飼主要注意了，貓咪可能因好玩或想取暖而跑進去，如果不注意直接啟動，後果不堪設想。
臉書粉專「獸醫好想告訴你」介紹一個外國期刊上的案例，有三隻貓分別被關進烘衣機，烘乾15～45分鐘，導致熱衰竭，有一隻還休克。烘乾後的症狀還有角膜和黏膜潰瘍、橫紋肌溶解和因翻滾導致的撞傷等，經過搶救才勉強撿回一命。
該粉專指出，狗待在很熱的地方像是車裡，或是散熱困難和癲癇發作的狗狗，會導致熱衰竭，體溫超過41度，出現神經症狀，後續還會發生急性腎衰竭、凝血障礙、敗血症等恐怖併發症。雖然貓咪相關情況較少，但貓喜歡窩在溫暖的地方，家有烘乾機的飼主在操作機器前一定要留意，避免發生憾事。
國外一個討論寵物往生的論壇，不少飼主分享因為他們的粗心疏忽讓心愛的毛小孩受傷甚至死亡。例如一名飼主提到他的貓前一晚跑進烘乾機，他隔天在不知情的情況下將濕棉被塞進去烘乾，雖然聽到奇怪聲響，但想說應該是超大尺寸的被子撞擊機器所致。45分鐘以後他去拉出棉被，發現了愛貓的屍體。驚嚇過度的他狂尖叫至少五分鐘，雖然立即給貓咪做人工呼吸和心臟按摩，仍沒救回牠的生命。
專家給出幾個防止貓咪因烘乾機而殞命的建議：
‧平常讓洗碗機、冰箱、烘乾機等家電的門保持關閉。
‧洗衣間的門保持關閉。
‧在家電門上貼便條紙，提醒使用前檢查寵物是否在裡面。
‧在使用洗碗機、烘乾機前（按下開關前），把手伸進去掃一遍檢查。
‧當聽到機器內部發生不尋常聲響，立刻按暫停檢查。
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