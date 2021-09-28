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真的不是魚！他拍下「會飛的魚群」 真相曝光網友喊難以置信
大自然無奇不有，有時彼此毫不相關的動物，卻可能有著極為類似的外表。最近有位日本網友，就拍下一張某種動物的照片，然而許多人見照之後，都看錯照片中的動物是什麼。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本網友「haru_690502」最近在個人twitter上分享一張照片，在黃綠交織的背景下，畫面中有10隻非常像是魚的動物，正集體往同一側移動的樣子。
懐かしいのを見つけた— 空 (@haru_690502) September 19, 2021
お魚さんじゃないよぉ〜 pic.twitter.com/wq5toO1Cq9
haru_690502指出，這些飛翔的動物當然並不是魚，而是「金翅雀」。金翅雀分佈在東亞一帶，雖然以草本植物的種子為主食，但偶爾也會吃農作物，因此才讓網友在農村拍到這般情景。而他們飛行的流線型姿態，實在太像魚群在水中游泳的樣子，容易讓人產生誤會。
許多網友就表示「遠遠看還以為是在水槽裡游泳的熱帶魚」、「居然是鳥嗎」、「太有趣了」、「我怎麼看都是魚啊」、「欸？鳥？這是什麼啊」、「感覺超像孔雀魚」、「也有點像堅果種子」、「是魚吧…我還多看了五秒確認」、「在空中飛翔的魚」、「拍到了不得了的照片啊」。
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