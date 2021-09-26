聽新聞
test
0:00 / 0:00
飼主返家跪地等2貓迎接 竟遭牠們「同步無視」：你們串通好的？
一名日本飼主在推特上傳一段逗趣影片，他工作了一天回到家，跪趴在地上，等著擁抱迎面走來的兩隻家貓。但兩隻貓直接無視他，逕自繞道從飼主旁邊走過，讓失望的主人維持原姿勢呆了幾秒。
あの…かいぬしが労働を終え帰宅したんですが… pic.twitter.com/l51M1ZT18Y— しぴ(ソマリ）と、おこめ(キジトラ)の記録ᓚᘏᗢ (@chipie0826) September 14, 2021
這一黑一橘的貓名叫「しぴ」和「おこめ」，飼主受訪表示，以往從沒發生過被無視的情形，以前回家時就會趴在地上，將臉調整到和貓身高平行的高度，等著貓主子走過來蹭臉；當天兩隻貓居然同時無視，讓他很吃驚，而且由於兩貓的動作同步率太高，讓他不禁懷疑是不是串通好的。
飼主透露，這兩隻貓的來歷有段悲傷的故事，しぴ原本是朋友從寵物店買來的貓，因故先寄放在原PO家、朋友待在原PO家陪貓。一開始朋友還傳訊說在跟貓玩，到了傍晚居然稱「牠不太親人，不想要了」，讓震驚的原PO趕緊奔回家試圖說服朋友。事後原PO無法接受朋友這麼快變心的態度，直接付了一筆錢給朋友自行收編しぴ。
至於おこめ則是原PO下班回到家在門外發現的流浪幼貓，周遭也沒看到母貓的蹤跡，他擔心小貓在雨天會凍死，於是帶進門成為一家人了。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言