飼主返家跪地等2貓迎接 竟遭牠們「同步無視」：你們串通好的？

一名日本飼主在推特上傳一段逗趣影片，他工作了一天回到家，跪趴在地上，等著擁抱迎面走來的兩隻家貓。但兩隻貓直接無視他，逕自繞道從飼主旁邊走過，讓失望的主人維持原姿勢呆了幾秒。

這一黑一橘的貓名叫「しぴ」和「おこめ」，飼主受訪表示，以往從沒發生過被無視的情形，以前回家時就會趴在地上，將臉調整到和貓身高平行的高度，等著貓主子走過來蹭臉；當天兩隻貓居然同時無視，讓他很吃驚，而且由於兩貓的動作同步率太高，讓他不禁懷疑是不是串通好的。

飼主透露，這兩隻貓的來歷有段悲傷的故事，しぴ原本是朋友從寵物店買來的貓，因故先寄放在原PO家、朋友待在原PO家陪貓。一開始朋友還傳訊說在跟貓玩，到了傍晚居然稱「牠不太親人，不想要了」，讓震驚的原PO趕緊奔回家試圖說服朋友。事後原PO無法接受朋友這麼快變心的態度，直接付了一筆錢給朋友自行收編しぴ。

至於おこめ則是原PO下班回到家在門外發現的流浪幼貓，周遭也沒看到母貓的蹤跡，他擔心小貓在雨天會凍死，於是帶進門成為一家人了。