聽新聞
test
0:00 / 0:00

【寵物健康我守護‧徵文優勝】小黃／等

聯合新聞網 / 台北訊
買了氧氣機給賓果。圖／作者提供
買了氧氣機給賓果。圖／作者提供

《聯合新聞網》攜手《讀創故事》、《聯合數位文創貓美術館》和《法國皇家寵物食品》舉辦的「寵物健康我守護」有獎徵文，9/9已公布得獎名單，入選作品將陸續刊登於本網。

寵物小檔案：

品種：迷你杜賓

名字：賓果

年齡：約15歲

文／小黃

生老病死，是人生必須面對的課題，而毛孩的一生更是快速的走完。

賓果是一隻貪吃的迷你杜賓，在我國小的時候加入了我們的家庭，每次家裡吃飯時都會在旁邊乞食。國小時，賓果是一個好玩伴，等著我們跟牠玩撿乒乓球遊戲還有握手、高中時等著我們抱牠，寫功課時必須放牠在腳上，大學牠等著我回家，每一次回家不論何時都會熱烈的歡迎我，當我結婚時也是一起拍婚紗。

我一天一天地長大，牠一天一天地變老，明明知道有天必定要面對牠的死亡，我依舊不想面對。杜賓犬的壽命是9年，尤其純種狗壽命又更短，當賓果7歲生日時我和牠說要至少要活到平均吧，9歲時和牠說再多活個3年好了，等到牠12歲時說「我們家還可以負擔你的飼料費的，你就活久一點吧。」沒和賓果說的是，我還是在等待奇蹟，希望賓果可以活到100歲。

圖／作者提供
圖／作者提供

在賓果離開的前幾個月，真的是很痛苦，前幾年牠熬過了胰臟炎，但這次器官衰老，各種疾病產生，詢問醫生發病的原因，也是「老了」。我們不斷地跑醫院、跨縣市奔波回診，白天晚上都要照顧身體虛弱的賓果，而錢也花得不少，但其實也隱隱約約的感受出，砸再多錢也無法讓衰老的器官恢復原狀。

看著躺在醫院的賓果承受各種不可逆的疾病，想著不如安樂死讓牠解脫，但我看著牠，牠看著我，15年的陪伴，怎麼忍得下心，一想到牠還有活著、恢復的可能，就算是一點點的機會，也想要把握住，但一同照顧的家人也累了，同時也不想讓賓果痛苦，於是與醫生討論之後，決定過一個星期，如果賓果還沒有好再安樂死。也許是賓果對我們的仁慈，也想讓我們解脫，牠在約定好的日期前就永遠睡著了。

帶賓果出去散步，最後的畫面。圖／作者提供
帶賓果出去散步，最後的畫面。圖／作者提供

我永遠記得在賓果過世前幾天，與牠最後一次的見面，是用新買的輪椅帶牠出去散步，那天牠笑得很開心，也比平常吃很多，我以為賓果要康復了，但現在想想，可能賓果只是在道別，在我心裡留下的最後一面一定要是快樂的回憶。

我以為我準備好了，以為任何時間賓果走了都沒關係，牠也活很久了，但其實我還沒準備好，我永遠也不會準備好。

家裡還有很多剛買的尿布墊、特製配方罐頭，我們期待你能夠康復，也新買了輪椅要幫你復健，你怎麼就這樣走了？但我知道你已經不痛了，正在彩虹橋自由自在地奔跑吃東西。

你永遠是我們的家人，雖然後期你生病時我真的很痛苦，但如果人生重來一次，我仍舊會選擇再次與你相遇。你總是等著我們回家、等著討食物吃、等著我們抱你，不論晴天雨天白天半夜，只要我們一開門你必定跑過來。

下次投胎，我們再相遇好嘛？那麼這次，換我等你了。

寵物 寵物知識

延伸閱讀

影／穿山甲慘遭浪浪攻擊 獸醫忍痛安樂死

安樂死獸醫師發聲「親手終結154條生命」 網友看了原因嘆：真的謝謝你們

劉樂妍不爽走私貓被安樂死　開嗆「台灣當局太混蛋」

害154貓安樂死 當海巡涉侵占走私菸無罪確定獲冤賠48萬

相關新聞

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

貓皇首次挑戰貓草「表情說明一切」 網友笑：有那麼難吃嗎？

「貓草」泛指可以幫助貓咪促進腸胃蠕動，排出體內毛球的植物。然而雖然貓草對於貓咪的健康有益，但味道如何就是另一回事。最近有日本網友，就分享一張貓咪吃過貓草後的照片，好不好吃的表情讓人一目瞭然。

寵物知識+／狗狗吃東西過敏了！造成問題的兇手前3是哪些食物？

狗狗如果患有皮膚型食物不良反應（包含食物過敏和食物不耐），最常見的原因是蛋白質，而不是榖物喔，如果吃了無穀飼料皮膚沒有改善，請諮詢獸醫師。

俄國數百烏鴉離奇死亡 屍體從天而降民眾恐慌

動物集體死亡是相當嚇人的畫面，如果動物屍體突然從天而降就更加詭異。俄羅斯一條村莊最就上演了恐怖一幕，數百隻烏鴉離奇死亡，屍體墜落地面，猶如末日的情景令當地民眾陷入焦慮與恐慌。

【寵物健康我守護‧徵文優勝】小黃／等

賓果是一隻貪吃的迷你杜賓，在我國小的時候加入了我們的家庭，每次家裡吃飯時都會在旁邊乞食。國小時，賓果是一個好玩伴，等著我們跟牠玩撿乒乓球遊戲還有握手、高中時等著我們抱牠，寫功課時必須放牠在腳上，大學牠等著我回家，每一次回家不論何時都會熱烈的歡迎我，當我結婚時也是一起拍婚紗。

黑琵、紫鷺來了！高雄永安、茄萣濕地天天有驚喜

高雄茄萣濕地入秋後，稀有鳥種紛紛報到，首先報到的是5隻來自西伯利亞的紫鷺，罕見的池鷺及彩䴉也陸續現蹤，幾乎是一天一物種，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。