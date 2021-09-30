【寵物健康我守護‧徵文優勝】小黃／等

寵物小檔案： 品種：迷你杜賓 名字：賓果 年齡：約15歲

文／小黃

生老病死，是人生必須面對的課題，而毛孩的一生更是快速的走完。

賓果是一隻貪吃的迷你杜賓，在我國小的時候加入了我們的家庭，每次家裡吃飯時都會在旁邊乞食。國小時，賓果是一個好玩伴，等著我們跟牠玩撿乒乓球遊戲還有握手、高中時等著我們抱牠，寫功課時必須放牠在腳上，大學牠等著我回家，每一次回家不論何時都會熱烈的歡迎我，當我結婚時也是一起拍婚紗。

我一天一天地長大，牠一天一天地變老，明明知道有天必定要面對牠的死亡，我依舊不想面對。杜賓犬的壽命是9年，尤其純種狗壽命又更短，當賓果7歲生日時我和牠說要至少要活到平均吧，9歲時和牠說再多活個3年好了，等到牠12歲時說「我們家還可以負擔你的飼料費的，你就活久一點吧。」沒和賓果說的是，我還是在等待奇蹟，希望賓果可以活到100歲。

圖／作者提供

在賓果離開的前幾個月，真的是很痛苦，前幾年牠熬過了胰臟炎，但這次器官衰老，各種疾病產生，詢問醫生發病的原因，也是「老了」。我們不斷地跑醫院、跨縣市奔波回診，白天晚上都要照顧身體虛弱的賓果，而錢也花得不少，但其實也隱隱約約的感受出，砸再多錢也無法讓衰老的器官恢復原狀。

看著躺在醫院的賓果承受各種不可逆的疾病，想著不如安樂死讓牠解脫，但我看著牠，牠看著我，15年的陪伴，怎麼忍得下心，一想到牠還有活著、恢復的可能，就算是一點點的機會，也想要把握住，但一同照顧的家人也累了，同時也不想讓賓果痛苦，於是與醫生討論之後，決定過一個星期，如果賓果還沒有好再安樂死。也許是賓果對我們的仁慈，也想讓我們解脫，牠在約定好的日期前就永遠睡著了。

帶賓果出去散步，最後的畫面。圖／作者提供

我永遠記得在賓果過世前幾天，與牠最後一次的見面，是用新買的輪椅帶牠出去散步，那天牠笑得很開心，也比平常吃很多，我以為賓果要康復了，但現在想想，可能賓果只是在道別，在我心裡留下的最後一面一定要是快樂的回憶。

我以為我準備好了，以為任何時間賓果走了都沒關係，牠也活很久了，但其實我還沒準備好，我永遠也不會準備好。

家裡還有很多剛買的尿布墊、特製配方罐頭，我們期待你能夠康復，也新買了輪椅要幫你復健，你怎麼就這樣走了？但我知道你已經不痛了，正在彩虹橋自由自在地奔跑吃東西。

你永遠是我們的家人，雖然後期你生病時我真的很痛苦，但如果人生重來一次，我仍舊會選擇再次與你相遇。你總是等著我們回家、等著討食物吃、等著我們抱你，不論晴天雨天白天半夜，只要我們一開門你必定跑過來。

下次投胎，我們再相遇好嘛？那麼這次，換我等你了。