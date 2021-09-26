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大陸國寶級「六不像」羚牛首現甘肅尕海湖 網直呼：太可愛了

香港01 / 撰文／孫聖然
一隻羚牛出現在甘肅尕海湖畔。（中新視頻）
一隻羚牛出現在甘肅尕海湖畔。（中新視頻）

聽聞過「四不像」，但「六不像」或許對眾人來講還頗為陌生。生活在秦嶺深山中的羚牛，因背脊像棕熊、兩隻後腿像非洲斑鬣狗、前肢短粗像牛、面部像駝鹿、尾巴像山羊、兩隻角像角馬，而得名「六不像」。

近日，甘肅尕海則岔國家級自然保護區內有一隻「六不像」到訪，引發廣泛關注。因常棲息於海拔2500米以上的高山地帶，所以現身於平坦的濕地活動，實為罕見。據了解，這亦是該保護區轄區範圍內首次監測到「六不像」的蹤跡。

據《新華社》報道，周三（22日），有自然保護區工作人員，在位於甘南州碌曲縣的尕海湖畔邊發現一隻，體型較大、長相似牛似馬又似羊的特殊「客人」，並拍下了一條短片。經過專家鑑定，發現這正是國家一級保護動物、俗稱「六不像」的羚牛。

短片顯示，這隻「六不像」身型健碩、黑白相間，牠正在緩慢地向湖邊行走，並不時回頭，當走到一片灘塗處，還坐臥在草叢中進食，形態十分可愛。據了解，這是保護區自2003年成立以來首次在轄區範圍內監測到羚牛。

此外，這隻「六不像」還登上微博熱搜，引發網民圍觀。有網民表示大開眼界，「第一次看到誒。感覺呆萌呆萌的」、「太可愛了，真的感覺什麼都像又什麼都不像」；亦有網民表示，「『六不像』的出現，是生態環境好的重要表現」、「關注生物的多樣性，保護野生動植物」。

據了解，羚牛又稱扭角羚，是典型的高寒種類，常棲息於2500米以上的高山森林、草甸地帶，喜群居，每群約20隻至30隻，多至50隻。冬季會遷移至2500米以下的針葉林中的多巖區。

羚牛肩高1.1米至1.2米，雄性體重可達400千克，最大者肩高可達2米，重達1噸，雌雄均具短角。目前，羚牛因數量稀少被列入國家一級保護動物，還被列入國際瀕危野生動植物種目錄。

至於為何喜群居的羚牛，會獨自出現在尕海湖畔？蘭州大學生命科學學院動物學博士張立勛表示，羚牛在平坦濕地的活動跡象實屬罕見，這隻羚牛之所以獨自出現在尕海濕地，或是因為迷失方向，或是因為自然脫離群體，他還呼籲相關部門加強跟蹤監測。

一隻羚牛出現在甘肅尕海湖畔。（中新視頻）
一隻羚牛出現在甘肅尕海湖畔。（中新視頻）

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文章授權轉載自《香港01》

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