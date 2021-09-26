尼斯湖水怪真身曝光？空拍驚現不明巨物 神似史前蛇頸龍

英國每日電訊報報道，一位機師最近在尼斯湖拍下一段高清航拍似乎無意捕捉到尼斯湖水怪，片段在網上引發討論。

飛機師Richard Mavor喜歡野外露營和探險，八月他與朋友參加橫跨蘇格蘭湖泊的慈善划槳活動時，用無人機拍攝了幾段視頻，並上載到自己的YouTube 頻道上。

近日一些眼尖的觀眾注意到播放到近四分鐘時，湖水下似乎有一個大東西，向岸邊靠近。由黑色狹長型猶如頸部、與渾圓的身體部分組成，還隱約能見到四肢，體積比岸上的船艇更大。

視頻火速傳播，並引發了很多討論，有網友說很像是已絕種的史前生物「蛇頸龍」，也與過往目擊者對尼斯湖水怪的描述相仿；不過，也有網友認爲應該是一條鰐魚。

Richard Mavor 表示，他也是直到有人留言指出，才意識到這個神秘巨物。當時一行人剛泊好獨木舟，他拿出航拍來記錄一下美景。

Loch Ness Monster caught on drone footage by camper - September 2021 pic.twitter.com/t0yJz77GQe — Ouija Yakk (@Yakklebees) September 24, 2021

延伸閱讀：

航拍機考牌／監管新制度 5條Q&A看清 這類機種唔使註冊都玩得

保安員中環航拍 無人機在解放軍軍營內墮毀 罰款4千兼充公器材

文章授權轉載自《香港01》